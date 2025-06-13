Стало известно, какую сумму россияне тратят на детей в год

В среднем на детские товары у россиян уходит 43 тыс. рублей в год. Также 8 из 10 россиян готовы покупать вещи в ресейле, а еще больше — продавать то, что стало ненужным. Это показало исследование Авито Товаров и Авито Рекламы, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Треть респондентов (36%) признаются, что на детские товары — одежду, подгузники, игрушки и прочее — уходит более 50 тыс. рублей. В среднем жители России тратят на товары для ребенка до 12 лет около 43 тыс. рублей в год.

Примечательно, что большинство россиян (60%) хотя бы раз покупали товары для ребенка «с рук». Чаще всего это женщины (63% против 54% мужчин) и респонденты 35-34 лет (65%). И еще 15% никогда не покупали детские вещи в ресейле, но рассматривают такой вариант. Таким образом, почти 8 из 10 россиян не против покупки б/у детских товаров.

В основном «с рук» готовы покупать детскую мебель — кроватки, пеленальные столики, стульчики (48%), а также коляски (41%). Треть (31%) рассматривает для покупки б/у верхнюю одежду, 24% — книги и «развивашки», а 21% — технику, в частности, стерилизаторы, радионяни и прочее. Также 16% готовы покупать в ресейле детские игрушки, 15% — повседневную одежду, а 13% — обувь. Часто на платформах объявлений продают товары в идеальном состоянии, которые не пригодились или были использованы всего пару раз. Перепродажа — выход из ситуации, когда ребенок вырос из одежды или других товаров.

Интересно, что 77% россиян хотя бы однажды сами продавали на платформах объявлений детские вещи, и еще 14% собираются этим заняться. Так, 9 из 10 россиян не против такой практики. Примечательно, что чаще всего ненужное перепродают жители Москвы (84%) и городов-миллионников (82%).

Большинство россиян предпочитает онлайн-каналы для покупки таких товаров. Так, 66% заказывают детские вещи на классифайдах и маркетплейсах, 43% — в профильных интернет-магазинах. В специализированных офлайн-магазинах закупаются 55% опрошенных.

При этом о новых предложениях детских брендов россияне чаще всего узнают из рекламы на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах (49%). Также 41% о новинках рассказывают родственники, друзья и коллеги. Каждый третий (30%) видит рекламу в соцсетях, 23% — на ТВ, а 21% — в поисковиках.На рекламу у блогеров обращают внимание лишь 13% опрошенных.

Таким образом, исследование показывает, что культура ресейла детских товаров в России уже стала нормой: подавляющее большинство родителей готовы покупать и продавать вещи «с рук», экономя семейный бюджет и продлевая срок службы качественных товаров.