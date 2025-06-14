Франция планирует запретить детям соцсети

Во Франции после убийства подростком учительницы власти хотят запретить соцсети детям младше 15 лет. Президент Эммануэль Макрон пообещал сделать это в ближайшие месяцы, если такое решение не будет принято на уровне Евросоюза. По всему миру, да и в России, такие инициативы для защиты детей от буллинга, кибермошенничества или запрещенного контента периодически обсуждаются. Но не везде показывают результат.

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В попытке защитить детей в интернете от деструктивного контента мир вновь заговорил о безопасности в соцсетях. Одна такая глобальная коалиция была создана министрами цифровой политики трех стран — Франции, Испании и Греции. Недавнее убийство учительницы 14-летним подростком в пригороде Парижа подстегнуло французского президента вновь поднять этот вопрос.

Многие опрошенные Бизнес ФМ родители во Франции позитивно отнеслись к инициативе — ведь кибермошенничество, вербовка в запрещенные организации, порнография или травля в интернете более всего опасны именно для младшего поколения. С 2018 года во Франции детям уже запрещено использовать мобильные телефоны в детсадах и колледжах, а со следующего учебного года этот запрет распространится на все школы. Также соцсети запрашивают верификацию возраста уже сейчас, но ее несложно обойти, говорит жительница Парижа Ольга:

— Ребенок не имеет права открыть себе WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной экстремистcкой в РФ. — БФМ), если ему нет 14 лет. Если вы открываете аккаунт в Facebook или в TikTok, или в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной экстремистcкой в РФ. — БФМ), там тоже есть возрастное ограничение. Я почти уверена, что оно тоже не меньше 16 лет.

Но оно обходится технически?

— Да, обходится все что угодно. Мы пишем как бы, что хотим. Я, конечно, не могу говорить за всю Францию, я говорю за определенный круг людей, сознательных родителей, которые занимаются своими детьми. Это не значит, что мы их ограничиваем полностью от этого, — они могут смотреть с наших телефонов: там TikTok, Instagram, записывать какие-то видосы. Но мы очень против того, чтобы это каким-то образом выкладывалось, чтобы их можно было сконтактировать.

Контролировать доступ детей в соцсети предлагается с помощью ID-карт, удостоверяющих личность. И вот в этом решении можно увидеть политический шаг и подмену понятий, которые не будут эффективными, говорит житель Парижа Антон:

«В реальной жизни это вызовет значительное и без того немалое недовольство людей, которые по разным причинам недовольны действующим правительством. Но вот здесь возникает в обществе вопрос, насколько это действительно будет способствовать решению той проблемы, которая используется как предлог. Кардинальным образом ничего не изменится, и подросток, который хочет купить что-либо запрещенное, если он не сможет сделать это через Facebook (принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной экстремистcкой в РФ. — БФМ), сделает через какие-то альтернативные платформы».

В России с 2021 года действует закон о самоконтроле соцсетей, обязывающий платформы модерировать контент и блокировать запрещенную информацию. Хотя штрафы не маленькие, они все равно не помогают ограничить детей от небезопасной информации. Согласно исследованию 2022 года Государственного университета управления, 72% российских детей от шести до 18 лет сталкивались с неприятным контентом в сети. При этом четверть опрошенных рассказали, что видели сцены насилия и оскорбления, а 7% — получали приглашения на вступление в группы с сомнительным содержанием.

В ноябре прошлого года ассоциация предпринимателей предложила сделать обязательной в соцсетях регистрацию по паспорту — подобно тому, как это действует в сервисах каршеринга и кикшеринга. Похожие инициативы в свое время выдвигали и комитет Госдумы по СМИ, и Роскомнадзор, и отдельные депутаты. Каждый раз они отметались под разными предлогами: угроза безопасности личным данным, появление неформальных схем обхода и ограничение детей в социализации со сверстниками.

Свое предложение озвучивает директор Санкт-Петербургского лицея № 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Тхостов:

«Здесь очень важно, чтобы наши мобильные операторы уже приняли, наконец, к сведению, что нам сим-карты нужно вводить детские и взрослые. И не надо оформлять детскую сим-карту по паспорту родителя, потому что тогда мы никогда не верифицируем ребенка. А вот по свидетельству о рождении вполне себе можно сим-карту, собственно, купить — для того, чтобы она была детской, пользовательской. А значит, там провайдер в мобильной связи ставит просто контент-фильтр, ограничения сверху. И никакая зловредная информация, и, более того, никто извне, вне контактной среды ребенка, к нему в доступ не попадет. Важно найти понимание того, что есть информационная культура, и вот ее надо развивать».

Дальше всех в этом направлении продвинулась Австралия. Прошлой осенью там ввели закон, обязывающий платформы блокировать регистрацию детей младше 16 лет, — самый высокий возрастной порог на данный момент. В противном случае соцсетям грозят штрафы до 32 млн долларов. Правда, вступит этот закон в силу только через год.