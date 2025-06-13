Кардиохирург призвал «топить детей в любви»

Одна из важнейших причин заболеваний — стресс и усталость.

Для минимизации рисков для здоровья родителям также необходимо следить за тем, чтобы сон ребёнка длился не менее 8 часов в день.

Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы, профессор, главный детский кардиохирург столицы Михаил Абрамян.

«Стресс — это одна из важнейших причин плохого самочувствия и заболеваний не только сердца, но и любых органов и систем. И не только стресс, но и плохой сон. Хроническая усталость, которая накапливается, приводит впоследствии к очень негативным факторам. Поэтому, конечно, нужно отдыхать, нужно спать не меньше 8 часов в день, и надо стараться абстрагироваться от стрессов. Надо понимать, что любые проблемы решаемы. Нет ничего, с чем нельзя справиться. И очень хорошо, когда рядом есть люди, которые могут помочь и подсказать. Родители, друзья, старшие братья и сестры. Окружайте своих детей любовью, топите их в любви, и тогда у них не будет стрессов».

Ранее Абрамян сообщил, что детская кардиохирургия смещается в неонатальный возраст. Самые маленькие пациенты весят около 500 граммов.