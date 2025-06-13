Ученые выяснили, как социальные сети вредят детям

Социальные сети усиливают симптомы депрессии у детей и подростков, подтвердили учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что чем больше времени дети проводят в соцсетях, тем сильнее у них проявляются признаки депрессии. При этом обратной зависимости не обнаружено: подростки с депрессией не склонны проводить в интернете больше времени.

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В эксперименте приняли участие почти 12 тысяч детей в возрасте от 9 до 13 лет. За три года их ежедневное использование соцсетей выросло с 7 до 73 минут, а симптомы депрессии усилились на 35%.

Это одно из первых исследований, которое чётко показывает: соцсети не просто отражают подавленное состояние, а способствуют его развитию, пояснил ведущий автор работы Джейсон Нагата.

Учёные выделяют несколько факторов, которые повышают риск депрессии. Во-первых, это кибербуллинг — травля в интернете повышает риск суицидальных мыслей и употребления психоактивных веществ. Более того, соцсети вызывают зависимость от гаджетов, что приводит к нарушению сна. Также подростки, которые проводят много времени в смартфонах сравнивают себя с другими, идеализированными образами, что усиливает симптомы депрессии.