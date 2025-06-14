Все детские лагеря Анапы готовы к приему детей

Детские лагеря, расположенные в Анапе, полностью подготовлены к приему детей в летнюю оздоровительную кампанию. Об этом сообщил директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин.

Во всех лагерях строго соблюдаются санитарные нормы. На купание в Черном море в районе Анапы наложены временные ограничения из-за разлива нефти в Керченском проливе, но для отдыхающих организовали альтернативный досуг.

"Все детские лагеря в Анапе полностью готовы к встрече детей, - сказал Игорь Юргин. - Они прошли необходимые проверки, соответствуют санитарным нормам, все безопасно и готово для комфортного отдыха даже без использования пляжных территорий".

По словам Юргина, в детских лагерях Анапы уже отдыхают 9,5 тысячи детей. Их ждут творческие и спортивные мероприятия, основанные на единых воспитательных программах.

Ситуацию прокомментировал и директор Всероссийского детского центра "Смена" Игорь Журавлев: "На данный момент контролирующие органы не дали разрешения на купание в Черном море по всему Анапскому району, включая акваторию Всероссийского детского центра "Смена". Мы перестроили расписание для детей, заменив морские купания на купание в большом бассейне. В остальном все в штатном режиме. Ежедневно происходит осмотр пляжной территории. И хотя с начала года выбросов не обнаружено, пока нет официального разрешения от Роспотребнадзора на купание детей в море".

Ограничения на купание в море коснулись именно лагерей Анапы. А, напрмер, в "Орленке", который расположен в Туапсинском районе, купальный сезон уже начался. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарных требований получено как на прибрежную зону, так и на "водный объект".