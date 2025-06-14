Эксперт рассказала, как работают региональные детские омбудсмены

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала в своем Telegram-канале, чем заняты региональные уполномоченные по правам ребенка. Они обмениваются практиками по поддержке семей, внимательны к трудоустройству подростков и осматривают условия проживания детей в учреждениях.

Так, Юлия Раснянская во Владимирской области вместе с депутатом регионального Законодательного Собрания осмотрела, как организованы рабочие места подростков во Владимире и пообщалась с ребятами, устроившимися летом на работу.

В Томской области детские правозащитники из субъектов Сибирского федерального округа собрались, чтобы обменяться опытом и практиками по поддержке семей. Они обсуждали медиацию, профилактику кризисных состояний детей и отмену ограничения и восстановление в родительских правах.

В Алтайском крае Ольга Казанцева по доверенности Марии Львовой-Беловой участвовала в судебном процессе по отмене ограничений в родительских правах папы и мамы пятерых детей. Родители прошли лечение, изменили образ жизни и часто навещали детей в учреждениях. Суд удовлетворил иск - ребята теперь будут жить дома.

В Удмуртии аппарат Ольги Авдеевой проверил безопасность детей и подростков на пляжах. В проверке участвовали представители МЧС Удмуртии, детского общественного совета при уполномоченном и комиссии по делам несовершеннолетних.

В Краснодарском крае Татьяна Ковалёва посетила в СИЗО несовершеннолетних и женщин с детьми. Ознакомилась с бытовыми условиями, организацией питания, медобслуживания и образовательного процесса и выслушала волнующие людей вопросы.