Большинство россиян не обращаются к психологам. Они надеются справиться с проблемами самостоятельно

Новое исследование показало: вместо того, чтобы обращаться к психологам, россияне предпочитают бесплатные консультации от искусственного интеллекта, гороскопы и расклады карт Таро.

80 процентов россиян пытаются справиться с тревогой самостоятельно. Исследование сервисов «Ясно» и HeadHunter (есть в распоряжении редакции) показало, что россияне все чаще обращаются за психологической помощью к нейросетям и гороскопам. Только 10 процентов обращаются к профессионалам.

При этом, к психотерапии положительно относятся больше половины опрошенных женщин, среди мужчин походы к психологу поддерживает лишь треть респондентов.

Среди тех, кто привык помогать себе сам, чаще всего (43 процента) идут поговорить о своей ситуации с друзьями.

Восемь процентов обсуждают проблемы с искусственным интеллектом (ИИ), три процента сверяются с гороскопами, и еще один процент идет к тарологам.

37 процентов опрошенных объяснили, что предпочитают собственные методы, так как их способы не сильно затратны и доступны в любое время.

Показательно, что каждый пятый из опрошенных заявил: ничто в жизни не заставит его обратиться к психологу или психотерапевту.