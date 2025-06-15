Психолог назвала главные ошибки молодых отцов

Международный день отца отмечается каждое третье воскресенье июня. В 2025 году дата выпала на 15-е число. Вместе с экспертом расскажем, какие основные ошибки допускают молодые папы и как правильно подготовиться к будущему отцовству.

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Важные детали

Образ хорошего папы складывается у мужчины из детских воспоминаний о своих родителях, примеров поведения отца и собственного опыта в качестве главы семейства. Об этом Москве 24 рассказала психолог семейного центра "Зеленоград" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Жанна Глушач.

Эксперт выделила самые распространенные ошибки мужчин, которые не так давно стали отцами. Одна из них – уклонение от новых обязанностей.

Мужчина становится "наблюдателем" взросления ребенка, зачастую убегая от исполнения отцовских обязанностей на работу. В данной ситуации мама остается один на один с ребенком, имея в лучшем случае "папу выходного дня"», — Жанна Глушач, психолог семейного центра "Зеленоград" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Чтобы избежать ошибки, эксперт посоветовала мужчине начать с малого и взять на себя конкретную задачу: например, утреннее кормление или вечернее купание. Выполнять ее необходимо ежедневно.

Другой проблемой часто становится недоверие мужчины к супруге и контроль за ее действиями. Эксперт подчеркнула, что пристальное наблюдение за женой и критика ее действий подрывают ее психологическое состояние. А это, в свою очередь, отражается на ребенке. Снять напряжение в доме удастся в диалоге, где каждый может спокойно высказать опасения и переживания. Также стоит создать "зону автономии", где каждый родитель будет принимать решения самостоятельно, отметила Жанна Глушач.

Игнорирование чувств в семье – еще одна серьезная ошибка молодых пап. Думая, что мужчина не может плакать и показывать чувства другим, он ошибочно не говорит о своих страхах. На этом фоне отцы перестают замечать и усталость жены, предупредила эксперт.

"В такой ситуации вред наносится не только маме и малышу, но и самому отцу: если долго скрывать и подавлять чувства, они могут стать неконтролируемыми", – сказала психолог.

Кроме этого, опасно копировать методы воспитания своих родителей. Эксперт объяснила, что некоторые мужчины, воспитывавшиеся в очень строгих условиях, могут переносить этот шаблон в отношения со своим ребенком. При этом взрослый забывает, что чувствовал в подобных ситуациях.

Эксперт также добавила, что еще одной ошибкой бывает излишняя суетливость. Пытаясь помочь, некоторые мужчины начинают разводить бурную деятельность и хвататься за все подряд вместо того, чтобы просто поддержать супругу и выслушать ее. Нелишним будет спросить, какая именно помощь ей требуется, и дать женщине время на отдых и восстановление, подчеркнула Жанна Глушач.

Быть рядом

Чтобы опыт родительства совпал с ожиданиями, важно заранее договориться, как пара будет воспитывать малыша. В частности, распределить бытовые обязанности и всегда поддерживать друг друга, посоветовала психолог.

«Важно расставить акценты и в отношениях с женой: принять ее изменившийся внешний вид; понять, что долгое время после рождения малыша эмоциональное состояние супруги будет зависеть от восстановления гормонального фона. И, наконец, попробовать представить "закрытость" ее мира в первый год жизни ребенка. В это время многие социальные связи утрачиваются, а увлечения и режим дня зависят от желаний и состояния здоровья малыша», — Жанна Глушач, психолог семейного центра "Зеленоград" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Чтобы не допустить проблем как в отношениях, так и воспитании ребенка, эксперт порекомендовала посещать курсы для будущих родителей вместе. На занятиях расскажут не только о том, как проходят роды, но и уделят внимание эмоциональной сфере. В том числе обсудят вопросы психологического состояния и изменения социального статуса супругов.

Если же будущие родители по тем или иным причинам не могут посещать подобные курсы, можно изучить информацию самостоятельно. В качестве источников надо выбирать статьи, видео, подкасты экспертов в области семейных взаимоотношений.

Кроме этого, мужчинам важно участвовать в жизни будущей мамы: это позволит понять, что проходит женщина на пути к материнству. Нужно не забывать помогать жене с домашними делами, сопровождать ее на приемы к врачу, проявлять заботу и внимание, заключила Жанна Глушач.