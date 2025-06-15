Изучение истории в 8-м классе увеличат с 2026 года

Изучение истории в 5-7-х классах увеличат с 1 сентября 2025 года до трех часов в неделю, при этом 8-го класса такие изменения коснутся только с 2026 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель Института содержания и методов обучения им М. В. Леднева Максим Костенко.

"С 1 сентября 2025 года 5-7-е классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме три часа в неделю. Ранее было два часа в неделю. За счет чего произошло увеличение часов? В 5-м классе ранее изучался только курс "Всеобщая история" (2 часа в неделю, всего 68 часов в год), а с 1 сентября 2025 года добавляется курс "История нашего края" (1 час в неделю, всего 34 часа в год)", - рассказал он.

Также в 6-7-х классах курс "Всеобщая история" будет увеличен на 5 часов, курс "История России" - на 12 часов, в том числе добавят новый курс - "История нашего края" в объеме 17 часов в год. Таким образом, это дополнительно 34 часа в год, то есть - плюс час в неделю.

При этом в 2025/2026 году 8-9-е классы продолжают изучать историю по прежней программе в объеме два часа в неделю, и 10-11-е классы тоже без изменений (два часа в неделю).

"Начиная с пятого класса ученики знакомятся с теми аспектами отечественной истории, которые раньше изучались лишь в шестом классе - история нашей страны с древнейших времен, от первых поселений до возникновения первых государственных объединений", - пояснил Костенко.

Кроме того, в каждом параграфе учебников с 6-го по 11-й класс введена постоянная связь между историей России и всеобщей историей, подкрепляемая специальной рубрикой "Россия и мир". Еще один важный элемент изменений - региональные аспекты отечественной истории теперь вводятся в школьную программу с опережением. Таким образом, в 5-7-х классах школьники получают знания об основных исторических событиях в регионе, в том числе о Великой Отечественной войне, гораздо раньше, не дожидаясь десятого класса. Костенко добавил, что 8-9-е классы переходят на новую программу с 1 сентября 2026 года.