Эксперт счел «полезным» новый тренд молодежи на монастыринг

Подобная деятельность лучше, «чем деструктивный отдых с пивом».

Такое мнение в разговоре с ОТР выразил заместитель председателя Общественного совета при ФСИН России, руководитель клинической психологии Михаил Хасьминский.

«Ничего деструктивного в этом нет. Если люди погружаются и какой-то аскезой себя учат, то это помогает им в душе. Ничего плохого они при этом не делают. Это в любом случае для них полезно. Это лучше, чем деструктивный отдых с пивом, с другими проявлениями. От бешеного ритма жизни, я думаю, действительно спасает. А кроме того, человек, попадая в эту атмосферу душой, начинает ощущать много того, чего не ощущал. И вот эта красота монастырской жизни, гармонии, какого-то единения с Богом, даже если у этого человека не было раньше этого единения, в любом случае пододвинет его на какие-то благие изменения», — рассказал он.

Монастыринг — новое направление, похожее на известное трудничество, стало популярно у молодёжи в 2024 году. Это явление, при котором люди приезжают в монастырь с целью поработать там. Кроме того, на это время жильё и питание им предоставляет обитель. От трудника требуется посещение богослужения, соблюдение правил монастыря. Также ему запрещается покидать обитель без разрешения настоятеля.