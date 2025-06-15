«Любопытный опыт». Психолог объяснил, почему дети должны ходить в музеи

Там они учатся делать выбор, ориентируясь на свои предпочтения и прислушиваясь к эмоциям.

© РИА Новости

Наиболее подходящие в этом смысле — экспозиции изобразительного искусства, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» историк, руководитель детских и молодёжных программ Пушкинского музея Наталья Гомберг.

«В музее ты, наконец, можешь остаться один на один со своими мыслями. Перед подростком стоит очень много разных выборов. При этом не то чтобы у него есть большой опыт в свободе выбора до, предположим, 15 лет. А музей — это довольно любопытное место, где можно учиться делать выборы. Изобразительное искусство идеально в этом смысле поможет. Какое-то незнакомое пространство, где ты должен ответить себе на вопрос, в какой зал ты сегодня пойдёшь, перед какой картиной остановишься и почему. Ты как-то отвечаешь себе на вопрос, мне здесь нравится или не очень, я хочу здесь провести время или нет. Это довольно много выборов, где к тому же нет такого груза правильного или неправильного ответа. Это такой любопытный опыт встречи с собственными эмоциями».

Ранее психолог попросила родителей не запрещать подросткам экспериментировать. Стоит ограничить лишь то, что реально опасно для мальчиков и девочек. С 12 до 14 лет школьники стремятся понять себя.

В этот период у них часто меняется настроение и возникают сложности с самооценкой. Родители должны поддерживать ребёнка, а не осуждать или «высмеивать» его, добавила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.