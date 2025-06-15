Как подростку легко найти подработку летом

Лето - это отличная возможность для подростка, чтобы заработать свои первые деньги. О правилах трудоустройства несовершеннолетних рассказали в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

Так, начинать работать можно с 14 лет с письменного согласия одного из родителей при условии, что это легкий труд, который не навредит здоровью. Также с этого возраста можно играть в театре, сниматься в кино, выступать в цирке, работать в театральных и концертных организациях - для этого потребуется письменное согласие одного из родителей и органов опеки.

При этом заключать трудовой договор можно с 15 лет, если подросток окончил девять классов или будет работать в свободное от учебы время, а с 16 лет никаких разрешений уже не нужно.

Однако есть ограничения времени работы ребенка (даже во время каникул): в 14-15 лет разрешается работать не больше четырех часов в день, в 16-18 лет - до семи часов в день.

"Если работодатель настаивает на графике сверх этих норм, он нарушает закон", - предупредили специалисты.

Найти работу можно несколькими способами. Во-первых, в центрах занятости молодежи, где публикуются официальные вакансии с соблюдением Трудового кодекса РФ, и в молодежных организациях (к примеру, в Российском движении школьников). Во-вторых, на сайтах для поиска работы - здесь можно устанавливать фильтр "Для студентов и школьников". Еще один способ найти подработку - обратиться к знакомым, добавили эксперты.

Для трудоустройства понадобятся следующие документы: паспорт, письменное согласие родителей (если ребенок не достиг 16-летия), разрешение органов опеки (если ребенок является сиротой или остался без попечения родителей, а его возраст - 14 лет), СНИЛС, ИНН, медицинская справка по форме 086/у, которую можно получить у терапевта.

"Документы собирайте заранее. Например, оформление медсправки может занять несколько дней", - посоветовали эксперты.

В качестве варианта вакансии они предложили должность курьера. Основные плюсы здесь - это гибкий график и возможность получать плату за каждую доставку. Также многие подрабатывают промоутерами - раздают листовки, проводят дегустации, рассказывают об акциях. Еще один отличный вариант - помощник в офисе, так как опыт работы на такой должности может пригодиться для резюме. Также некоторые становятся SMM-менеджерами, фрилансерами и помощниками в уходе за животными.

Однако при поиске работы важно не попасть на мошенников. Выявить аферистов можно по нескольким признакам: они просят деньги якобы за обучение, страховку или оформление, обещают большую зарплату при отсутствии опыта и отказываются заключать официальный договор.