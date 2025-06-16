Детский лагерь «Артек» отмечает свой столетний юбилей

Некогда главный пионерский лагерь Советского Союза, расположенный на морском побережье в Крыму, отмечает вековой юбилей. «Артеку» - 100 лет! За это время в нем отдохнули более двух миллионов подростков из полутора сотен стран. На встречу с детьми туда приезжали Юрий Гагарин, Лев Яшин, Владимир Путин. «Артек» - это не просто лагерь. Это символ детства, символ дружбы. А еще это очень интересная история. С чего все начиналось, и какой «Артек» сейчас, узнала Виктория Косогляденко.

Уже век он принимает детей разных разных национальностей разные характеры.

Ее жизнь изменил «Артек». Еще недавно Вита собиралась поступать в медицинский. Пока однажды не оказалась среди артековцев. И осталась. Вожатой.

«Я поняла что мне это нравится я поняла что я хочу сюда вернуться и теперь я меняю жизнь других ребят на пути их становления», - рассказала Вита.

Здесь исполняются не только детские мечты. Посмотреть на «Артек» по-новому загадала наша съмочная группа. Для этого в детском центре спускают на воду самый скоростной артековский катер. Курс - на скалы-адалары!

Увидеть «Артек» и Аю-Даг с такого ракурса - с воды - редкость. Удается разве что если идешь в море с артековской флотилией. Учиться корабельному делу и привыкать к морю. Самая интенсивная навигация сейчас в районе адаларов - знаменитых артековских скал.

«Говорят что именно с этого времени Петр улегся морским флотом и начал строить первые корабли», - рассказал педагог парусной школы «Артека» Антон Щербаков.

Свой порт, собственная флотилия, а, значит, и флагман тоже есть. Уникальная двухмачтовая шхуна «святая Татьяна» в честь праздника поднимает алые паруса. На ней обучают юных капитанов и штурманов. Есть в порту «Артека» и знаменитый ботик Петра Первого - точная копия.

А начинался «Артек» с нескольких брезентовых палаток на берегу моря. На их месте сейчас современные и комфортные корпуса. С самыми солнечными и летними названиями - морской, лазурный, кипарисный.

В одном из них гостила та самая американская девочка Саманта Смит. Первая из-за океана, приехавшая в Крым. Ребенок, перед которым железный занавес не устоял. Надежда Ивановна иностранку хорошо помнит. Сама юной девчонкой тогда работала здесь вожатой.

«Вот такая же улыбчивая и глаза в светятся искрятся. Я как вас видела ее, с мамой она была», - рассказала Надежда Комарова, ныне - библиотекарь.

Сейчас «Артек» принимает по 40 тысяч детей в год. И в каждой смене обаятельно есть иностранцы. На юбилейную смену приехали не с пустыми руками.

Поздравления на разных языках не утихнут еще целую смену. Яркое шоу к празднику дети придумывают сами. Танцуют. Рисуют, сочиняют. И не устают повторять: «Артек» - на все сто!»