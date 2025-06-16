Подросток уснул перед телевизором и навлек на себя гнев родителей

Несовершеннолетний пользователь Reddit с ником Adept-Play5580 рассказал посетителям площадки о том, как он разозлил своих родителей, просто уснув перед телевизором. Из-за этого покинувшие дом родители долгое время не могли попасть внутрь.

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Подросток отметил, что устроился посмотреть матч по американскому футболу вечером, когда его родители уехали на работу. Он знал, что после этого они намерены заехать к его дяде, живущему в нескольких километрах от их дома. В конце концов игра ему наскучила и он уснул на подушке.

«Мои родители обычно не берут ключи с собой, так как это считается моей зоной ответственности. Я проснулся от того, что кто-то крайне агрессивно ломится в дверь. Схватив телефон, я увидел 39 пропущенных звонков от родителей. Открыв дверь, я увидел свою разгневанную мать», — написал Adept-Play5580.

Выяснилось, что женщина поначалу просто звонила в дверь, но делала это настолько настойчиво, что сломала звонок. В том числе из-за этого раздосадованные родители приняли решение больше никогда не оставлять своего сына в одиночестве.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что он решил съехать от родителей после того, как неожиданно вернулся домой и попал в неловкую ситуацию. По словам автора поста, увиденное вызвало в нем отвращение.