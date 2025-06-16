Росстандарт разработает новые ГОСТы на детское молочное питание

Росстандарт в 2025 году планирует разработать и обновить более 20 стандартов на детское питание, около десяти из которых — на ингредиенты для молочного питания для детей от 0 до 3 лет.

Как отметил в интервью ТАСС глава ведомства Антон Шалаев, это является абсолютным рекордом.

«Сейчас идет большая работа по обновлению данных ГОСТов... Их мы увидим в этом году», — сказал он.

Управляющий партнёр поставщика питания для государственных школ и детских садов «Виво маркет» Мария Степанова ранее рассказала RT, как составить меню для ребёнка в период экзаменов.