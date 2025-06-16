В России придумали, как снизить страх школьников перед математикой

Ученые Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга установили, что страх детей перед математикой можно преодолеть с помощью задач из повседневной жизни: чем больше ребенок решает практико-ориентированных задач, тем меньше он испытывает страх перед математическими вычислениями. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ им. Беринга.

«Математическая тревожность – это состояние беспомощности, паралича и психической дезорганизации, которое возникает у некоторых учеников, когда от них требуется решать математические задачи», – объяснила доцент кафедры педагогики, а также информатики и математики Галина Киричек.

Ученые провели исследование с участием детей 9-10 лет. Для оценки уровня тревожности был разработан специальный тест из 10 вопросов, где школьники отмечали свои ощущения по пятибалльной шкале Лайкерта. Вопросы касались различных ситуаций, связанных с математикой, например: «Вы беспокоитесь, когда учитель говорит, что собирается задать новые типы задач?».

Для проверки практических навыков был составлен специальный тест из восьми задач, имитирующих реальные жизненные ситуации, в которых нужно было найти наиболее выгодное решение. Например, школьникам предлагалось рассчитать стоимость покупки в магазине, определить время в пути по расписанию поездов, найти нужное количество ткани для пошива занавесок.

Результаты опроса выявили четкую картину: 20% респондентов испытывают высокий уровень математической тревожности, 30% – средний и 50% – низкий. При этом дети с более высоким уровнем тревожности хуже справлялись с практическими задачами.