Непривитых от кори детей призвали не пускать в детсады и школы

Иностранных граждан, которые отказываются от вакцинации, нужно депортировать.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился невролог Павел Хорошев.

«Знаете, в чём был успех Эдисона? Он совершал бесчисленное количество экспериментов и чудовищное количество ошибок. Но он их все регистрировал и воплощал очень удачно. Вот так работает и вирус. То есть он постоянно мутирует. И если мы занимаемся, скажем так, либерализмом в этом отношении и думаем, что мой ребёнок привитый, он находится вне зоны риска, взаимодействуя с детьми, которые приехали из других стран и которые могут быть инфицированы, то мы сильно ошибаемся. Поэтому свободы тут не может быть, должны быть административные меры жёсткие. Если мы говорим о детях, то должно быть ограничение доступа к таким благам государства, как детсад, школа. Вплоть до того, что родители, которые не приняли каких-то мер, они должны быть депортированы. Это если мы говорим о мигрантах».

Ранее вирусолог Георгий Викулов призвал мотивировать родителей к вакцинации детей. Необходимо наладить информационно-просветительскую работу. Принудительные меры могут не дать желаемого эффекта.