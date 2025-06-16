Ученики со 100 баллами на ЕГЭ рассказали о своем пути к успеху

Основной период выпускных экзаменов на финишной прямой. Уже известны имена тех, кто набрал заветные 100 баллов по химии, литературе, истории, профильной математике. Редакция сайта pravda-nn.ru узнала у ребят, что помогло им достичь такого высокого результата.

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Химия знаний

В этом году пока самое большое количество стобалльников – по химии. По предварительным итогам ГИА среди одиннадцатиклассников, максимальное количество баллов набрали 52 выпускника. В числе стобалльников – ученики из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Большого Мурашкино, Княгинино, Сеченова. Лыскова, Перевоза, Семенова, Тонкино, Арзамаса. Трое стобалльников из – Центра одаренных детей. Двое – из школы №5 города Павлова.

«Многие думают, что ЕГЭ по химии – это очень сложно, но это не так, – говорит выпускница школы №5 города Павлова Екатерина Артемова. – Ведь важно понимать природу реакций, а не просто заучивать их. Этим я и начала заниматься с 8 класса, как только химия вошла в перечень учебного курса. Мы немного побаивались нашего учителя по химии, но из-за этого я старалась делать все домашки, вникать в теорию. Я не золотая медалистка, не отличница, поэтому у всех есть шансы написать ЕГЭ по химии на 100 баллов. Самое главное – усердие и терпение, и у вас обязательно все получится».

Второй стобалльник из школы №5 города Павлово, Глеб Тропинов, рассказал, что успешная сдача ЕГЭ по химии – большой шаг на пути к мечте стать врачом.

«Я хочу связать свою жизнь с медициной, а ЕГЭ по химии необходимо для поступления в медицинский вуз. Я изучал химию в течение двух лет в профильном классе и занимался в онлайн-школе. Для сдачи ЕГЭ на высокие баллы необходимо не только хорошо знать предмет, но и разбираться в структуре самого экзамена, чему я уделил особое внимание. Каждый месяц я решал как минимум один пробник по ЕГЭ, отрабатывал свои знания на заданиях разного уровня сложности», – поделился выпускник.

Стихия литературы Литературу на 100 баллов сдали 16 человек. В их числе ребята из Сеченова, Семенова, Арзамаса, Ломовской школы городского округа Кулебаки.Мария Саломатова – выпускница Сеченовской школы.

«Самое приятное на экзамене – читать задания и понимать, что я это знаю! – поделилась она. – Литература всегда была моим любимым предметом. Я участвовала в олимпиадах, много читала и ждала от себя высоких результатов. Тем не менее 100 баллов стали для меня неожиданным и очень приятным сюрпризом! Я очень благодарна своему учителю Цветковой Татьяне Александровне за подготовку к экзамену и поддержку! И спасибо мои родителям за то, что верили в меня!»

Стобалльница и выпускница школы №7 с углубленным изучением отдельных предметов Анастасия Мигунова.

«Я очень благодарна своей школе за то, что она дала мне такую возможность, учителям, что дали мне комфортную атмосферу для подготовки, знания, базу», – сказала Анастасия.

История любви

Девять выпускников сдали на сто баллов историю.Как говорит выпускница школы № 5 города Лысково Варвара Демидова, 100 баллов на ЕГЭ она получила благодаря упорству и кропотливому изучению предмета.

«Ещё с 9 класса я начала уделять этому предмету особое внимание, поскольку хочу реализовать себя в области юриспруденции, а именно в прокурорской деятельности, – рассказывает она. – Хочу выразить благодарность моей учительнице Ковалевой Наталье Александровне, которая с ранних классов привила мне любовь к истории и вложила в меня свои усилия для достижения высокого результата. Также я обучалась в онлайн-школе, выполняя задания и решая пробники».

А выпускница Ветлужской школы №2 Анастасия Иванова считает, что 100 баллов на ЕГЭ – результат огромного интереса и любви к предмету.

«Я интересуюсь историей уже давно, – говорит Анастасия. – Знакомство с этим предметом произошло ещё в 5 классе, когда я записалась в кружок краеведения, а серьёзное увлечение появилось в 9 классе – тогда я решила, что хочу стать историком. Я не просто зубрила материал, а погружалась в события, словно проживая их. Немаловажную роль сыграла дисциплина: в выпускном классе я занималась ежедневно – разбирала теорию и сразу закрепляла её на практике».

Математика успеха А стобалльник по профильной математике всего один – выпускник школы № 40 Дзержинска Сергей Белов.Как говорят педагоги, Сергей не прибегал к помощи репетиторов и всего добился сам.