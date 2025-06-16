Депутат высказалась о детях, которые воспринимают родителей как источник денег

В условиях общества потребления возможно все, что не имеет смысла. Удивительно, что многие выпускники не обращаются к своим родителям с просьбой предоставить им возможность получить качественное образование, рассказала глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции КПРФ Нина Останина.

«Мне казалось, что это всегда стоит на первом месте. А получили то, что хотели, кого славим, тому подражают сегодня наши дети.Общество потребления породило такое печальное явление. Когда в родителях видят не людей, которые дали тебе право на жизнь, и вместо благодарности говорят только: «дай, дай, дай», —сказала парламентарий в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, большинство подростков в своих родителях видят источник, который позволяет им удовлетворять свои материальные нужды, которые сейчас являются приоритетными.

«И понимаете, у нас же успешные элиты считаются из списка Forbes. А там принято по окончании школы дарить квартиры, машины», — объяснила Останина.

Ранее она рассказала о том, что летний детский отдых недоступен для многих российских семей из-за отсутствия денег на путевки.