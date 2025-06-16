Психолог перечислила проблемы неконфликтных людей

У них возникают трудности с выстраиванием личных границ, они становятся «удобными» и не понимают своих истинных желаний. Их агрессия «подавлена», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва. «Часто люди, которые не имеют конфликтов, думают, что они живут такую классную и счастливую жизнь. Обычно это люди, у которых очень серьёзные проблемы с их удобностью, с их границами, с пониманием, чего они на самом деле хотят, с отражением своего собственного «Я». Агрессия, скорее всего, есть у этих людей, но она у них просто в подавленном состоянии. И она обязательно проявляется как-то где-то. Например, они потом идут в ванную, лицо себе раздавливают или расковыривают у себя на руках болячки, или заусенцы до кровавых костей расковыривают». Ранее психолог рекомендовала родителям сесть на пол при желании накричать на детей. В этом положении повышать голос неудобно. Метод поможет настроиться на спокойный разговор с ребёнком.