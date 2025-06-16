Учитель предложил родителям и вузам подготовить альтернативу ЕГЭ

У экзамена «есть свои недостатки». Компетентные органы готовы рассмотреть иные варианты аттестации. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил старший методист гимназии №9 города Химки Григорий Назаров. «Недовольство ЕГЭ сокращается в динамике за последние 14 лет. Единый государственный экзамен, как и любая внешняя процедура, имеет свои недостатки. И что отрадно, Рособрнадзор открыт максимально: горячая линия, изменения чего-то, постоянная коммуникация с родителями и детьми. Нет ничего идеального. Если мы отвергаем ЕГЭ, уважаемые вузы и родители, пожалуйста, подготовьте конкретный, прозрачный, понятный и справедливый экзамен, который вместе с тем является ещё и социальным лифтом. Мы готовы рассмотреть». Ранее министр просвещения Сергей Кравцов в разговоре с изданием «Ведомости» заявил, что существующее в интернете мнение, что ЕГЭ «отупляет», связано с разными ранее программами в школах. В 2021-2022 годах министерство утвердило единую систему во всех образовательных учреждениях.