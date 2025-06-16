Детский психолог ответила, прошла ли мода на квадроберов

Мода на квадроберов в России прошла, в связи с чем снизилось и число заинтересованных лиц. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила детский психолог Наталья Наумова.

По её словам, детям важно следовать моде, а квадроберство уже перестало быть трендом и «интерес общественности к этому пропал».

«Последователей таких, небольшая группка людей, которые в этом застряли, увлеклись, становится все меньше и меньше», — отметила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что не видит смысла в разработке контролирующего закона, так как проблема квадроберов утратила свою актуальность, а у депутатов есть задачи «важнее и серьёзнее», сообщает RT.