Психолог рассказал о финансовом буллинге и методах борьбы с ним

Психолог Елизавета Владимирова рассказала о финансовом буллинге среди подростков и методах борьбы с ним.

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«Буллинг, связанный с материальным положением семьи, давно перестал быть просто школьной "мелочью". В условиях, когда статус и идентичность подростка формируются не только на уроках, но и через сравнение своих "обязательных" вещей с вещами сверстников, финансовый буллинг выходит на первый план», — заявила специалист в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, желание ребёнка обладать чем-либо становится не просто прихотью, а необходимостью, когда он замыкается в себе, теряет интерес к общению, жалуется на головные боли и боли в животе, избегает разговоров о школе, отказывается ходить на занятия, плачет по утрам и говорит, что его дразнят.

Психолог посоветовала родителям открыто выражать свои чувства, чтобы дети не стеснялись делиться проблемами в коллективе, и рекомендовала задавать не только вопрос «что ты хочешь», но и «почему это важно». Это поможет углубить разговор и создать атмосферу поддержки.

Ранее руководитель пермского Центра психолого-педагогического консультирования «Родительский университет» Светлана Галиева рассказала, что в основе буллинга почти всегда лежит невоспитанность.