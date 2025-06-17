Эксперты призвали проверять психическое здоровье новоиспеченных отцов

Эксперты Детской больницы Энн и Роберта Х. Лури в США предложили ввести обязательный скрининг на признаки психоэмоционального стресса у мужчин, ставших отцами. Это необходимо для здоровья самих родителей и полноценного развития детей. Работа опубликована в журнале JAMA Pediatrics.

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Поводом для заявления стало крупное систематическое исследование, показавшее: депрессия, тревожность и стресс у отцов в перинатальный период (до и после рождения ребенка) негативно сказываются на когнитивном, эмоциональном, речевом и социальном развитии детей.

«Рождение ребенка — сильнейший стресс для обоих родителей», — отметил один из авторов, профессор Крейг Гарфилд, детский врач и основатель Программы по инновациям в области здоровья семьи и ребенка. — «С 2010 года в США новоиспеченных матерей рутинно проверяют на послеродовую депрессию. Пришло время делать то же самое и с отцами».

Согласно данным Гарфилда, около 14% мужчин сталкиваются с послеродовой депрессией — примерно столько же, сколько и женщин. Однако мужчины реже признают наличие проблемы, и эти цифры могут быть занижены.

Чтобы глубже понять потребности и переживания отцов, ученые запустили первую в США систему наблюдения за здоровьем отцов — PRAMS for Dads. Она уже действует в Джорджии, а к концу 2025 года охватит еще семь штатов.

«PRAMS for Dads помогает понять, где именно отцам требуется поддержка и как лучше использовать ресурсы для укрепления здоровья всей семьи», — пояснил Гарфилд.

По его словам, психологическое состояние отцов напрямую влияет даже на такие аспекты, как грудное вскармливание и организация безопасного сна младенца. Сейчас исследователи сотрудничают с коллегами из Австралии, чтобы продвигать идеи поддержки отцов и за пределами США.