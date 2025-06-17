В Нефтекамске ребенку зажевало руку в мясорубке

В Нефтекамске врачи провели многочасовую операцию, чтобы спасти ребенка, засунувшего руку в электрическую мясорубку. Об этом сообщает министр здравоохранения Республики Башкортостан Айран Рахматуллин. На фото заметно, что в аппарате предплечье четырехлетней девочки застряло полностью, пальцы травмированы. В больницу пострадавшая попала с раздробленными костями, сухожилиями, сосудами, нервами. Кисть при этом "держалась на нескольких связках". Сначала специалисты разрезали мясорубку, затем извлекли конечность и в течение нескольких часов собирали раздробленную кисть. "Хирургам удалось сохранить двигательную активность трех пальцев", – сообщается в публикации. До этого в Орске ребенок попал в больницу с травмой от мясорубки после того, как родители отвлеклись. В момент инцидента рядом находилась 52-летняя бабушка. В результате у пострадавшей диагностировали термическое размозжение правой кисти.