Психолог объяснил значимость финансовой грамотности для детей

Финансовая грамотность молодёжи свидетельствует о развитом стратегическом мышлении.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» гештальт-терапевт Ирина Смолярчук сочла тенденцию позитивной.

«Слава тем самым родителям, которые воспитали в детях финансовую грамотность и способность управлять бюджетом. Это опять счастье этих родителей. Давайте им всё-таки поаплодируем, потому что они воспитали в принципе людей, уважающих инвестиции семьи, которые не потребовали промотать в Дубаях некие средства. Это такой ответственный запрос, мне кажется. Вспоминайте, что признак детскости — это когда человек просит игрушки. Когда человек просит каких-то капитализаций, даже если они не будут приносить больших доходов, — это история про то, что это поколение думает стратегически про управление средствами. Для меня это очень позитивная тенденция».

Ранее опрос выявил, что 37% выпускников просят у родителей в подарок квартиру. 43% хотят получить деньги. 30% участников исследования ювелирной сети «585* Золотой» назвали смартфоны, наушники и ноутбуки; каждый четвёртый мечтает об автомобиле; 15% указали украшения. Данные приводит РИА Новости. Уточняется, что в опросе участвовали подростки в возрасте до 14 лет.