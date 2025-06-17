Родители ответили, кто ответственен за обучение детей кибербезопасности

Безопасность в интернете является актуальным вопросом для родителей в России. Как оказалось, многие из них рассказывают детям о правилах поведения в сети, считая, что несут ответственность за действия ребенка в цифровом пространстве.

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Так, например, 67% респондентов хотя бы иногда объясняют детям о проверке надежности онлайн-магазинов (чтение отзывов, оценка способа оплаты и т.д.). Об этом свидетельствуют результаты опроса Ozon, участниками которого стали более 1500 родителей детей до 18 лет.

Вместе с тем каждый пятый уверен, что ребенок еще мал для подобных разговоров. Это указывает на то, что отсутствие обсуждения, как правило, связано с возрастом юного пользователя, а не с игнорированием вопроса.

Однако онлайн-покупки становятся поводом к обсуждению более общих рисков в сети: 75% опрошенных опасаются, что ребенок может попасть на мошеннический сайт, 57% - что аферисты получат доступ к банковским данных, а 42% - что ребенок потратит деньги необдуманно.

Аналитики также выяснили, что 91% родителей уверены, что они должны стать первыми, кто будет говорить о цифровой безопасности. 49% считают, что это должны обсуждать в школе.

«Это может быть связано с тем, что дети чаще используют гаджеты и интернет вне школьных стен. Образовательные платформы, спецкурсы и инициативы по киберграмотности воспринимаются как источник знаний у 20% респондентов, - это показывает потенциал для роста их влияния», — говорится в исследовании.

Источником, от которого дети узнают о правилах поведения в интернете, в 82% случаев являются сами родители, в 37% - учителя, в 29% - сверстники, а в 17% - видеоролики. Однако при ранжировании степени влияния на детей в вопросе кибербезопасности лишь 20% родителей поставили себя на первое место, 43% отнесли себя в конец списка.

«Несмотря на свою активную позицию, родители признают: дети могут больше прислушиваться к другим - например, к учителям, сверстникам или лидерам мнений в интернете», — отметили аналитики.

Говоря об оценке влияния блогеров и соцсетей в вопросах кибербезопасности, каждый третий родитель признался, что они в сильной мере влияют на поведение ребенка, и столько же - помещают их на последнее место. При этом учителя, сверстники и сами дети часто оказываются в "середине" списка.

Кроме того, оказалось, что в вопросах цифровой безопасности 60% родителей чувствуют себя "скорее уверенно", 20% - полностью уверенно, а каждый десятый - "скорее или совсем" не уверенно.

Внутри семей разговоры о киберрисках (без привязки к онлайн-покупкам) еще более распространены. Так, 81% опрошенных заявили, что из всех членов семьи опасности в сети с ребенком обсуждает кто-то из родителей, еще 5% - делегируют эту задачу кому-то из старших детей.

«Современные родители не избегают темы цифровой безопасности. Они обсуждают, объясняют и обучают - в том числе и спонтанно - на примере покупок в интернете. Онлайн-шопинг становится поводом для разговора о безопасности в цифровом пространстве», — подчеркнули аналитики.

Они также добавили, что родители и школа по-прежнему играют ключевую роль в данном вопросе. Однако у онлайн-платформ есть большой потенциал помочь юным пользователям вести себя в интернете безопаснее.

Ранее в Объединенной компании Wildberries и Russ рассказали о новой схеме мошенников, обманывающих детей: они притворяются популярными блогерами, которые предлагают купить какие-либо предметы в игре, и крадут деньги с банковских карт родителей жертв.