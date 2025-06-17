Опрос показал, где отдыхают московские школьники летом

Более трети юных москвичей (35%) остаются летом в мегаполисе. Чуть меньше (32%) отправляются на дачу, а 18% путешествуют с родителями. Только 8% детей отдыхают в загородных лагерях. Еще 7% гостят у родственников в других регионах. Об этом сообщили "РГ" в компании "Галс-Девелопмент", где провели исследование, чтобы выяснить, где и как дети проводят лето. В опросе приняли участие родители подростков в возрасте от 12 до 16 лет (68%) и младших школьников (от 7 до 11 лет) - 32%.

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В черте города школьники предпочитают проводить время на игровых площадках во дворах. Их популярность подтверждают 43% родителей. Развлекательные центры и городские парки выбирают для досуга 34% семей. Интересно, что лишь каждый десятый школьник (10%) продолжает в каникулы посещать кружки и секции, а городские лагеря и школы дневного пребывания востребованы всего у 7%. Детские клубы в городе в приоритете - у 6% опрошенных.

Каждый третий родитель (34%) хотел бы видеть пешеходные бульвары и парки для прогулок в шаговой доступности. 17% мечтают о кружках и секциях прямо на территории жилого квартала, а 15% голосуют за современные игровые площадки с учетом возраста детей. Спортивная инфраструктура важна для 14%. Примерно столько же семей учитывают, из каких материалов изготовлены детские площадки и выполнено покрытие. Еще 7% хотели бы водить малышей в детскую комнату внутри самого комплекса.