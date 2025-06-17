Семь ошибок, которые дети не простят родителям

Публичное унижение, обесценивание чувств, а также сравнение с другими детьми названы в списке ошибок в воспитании, которые дети могут не простить родителям даже в зрелом возрасте. Как пишет автор канала «Большое хозяйство», всего их семь.

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В перечне также находится отказ принять самостоятельный выбор ребенка, в частности, профессии и в личной жизни, а также то, что родители отдают себя ребенку, но без тепла и ласки. Также ошибкой станет отсутствие интереса выслушать ребенка и манипуляции с возможным чувством вины.

«Я жизнь на тебя положила!» — эта фраза вряд ли укрепит семейные узы.

Эксперты предупреждают, что любовь — не кредит. Выросший ребенок не отдаст долг с процентами.

«ГлагоL» сообщал ранее о родителях, у которых «вся жизнь в ребенке»: они что-то вечно ему покупают, что-то стирают и куда-то его водят. Однако ему не нужна такая одежда, он слушает другую музыку, а из всех видов спорта любит просмотр комиксов про Песочного Человека. Получается, что родители делали все для себя, а не из любви к ребенку.