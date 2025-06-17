Предложен простой способ, как обучить ребенка математике

Внедрение занятий с конструктором LEGO в школьную программу помогает улучшить пространственное мышление и успеваемость по математике у детей. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Суррея. Работа опубликована в журнале Mind Brain and Education (MBE).

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В исследовании приняли участие 409 школьников в возрасте 6–7 лет из учебных заведений графств Суррей и Портсмут. Детей обучали по специальной программе SPACE (Spatial Cognition to Enhance mathematical learning), которая длилась шесть недель и включала ежедневные занятия с LEGO.

Оказалось, что дети, которые участвовали в программе, значительно лучше справлялись с задачами на пространственное воображение, таким как мысленное вращение объектов, а также показали лучшие результаты по математике по сравнению с контрольной группой.

«Ранее подобные пространственные тренировки проводились в лабораториях. Мы впервые показали, что простые упражнения с LEGO, проводимые учителями в классе, могут быть столь же эффективны», — пояснила профессор когнитивного развития Университета Суррея Эмили Фарран.

Учителя прошли предварительное обучение и получали пособия с визуальными инструкциями по ведению занятий. Детей просили мысленно поворачивать и представлять фигуры, чтобы развивать пространственное мышление.

По словам соавтора исследования, профессора математического мышления Камиллы Гилмор из Университета Лафборо, особенно заметный прогресс показали дети из социально уязвимых групп и учащиеся с особыми образовательными потребностями.

Авторы исследования надеются, что подобные программы помогут сократить отставание в математике среди разных социальных групп и сделают обучение более увлекательным и эффективным.