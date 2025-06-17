Эксперты предупредили об опасности нейросетей в игрушках

Новые технологии стремительно внедряются в детские гаджеты. Например, компания Mattel планирует выпустить первые "умные" игрушки со встроенной нейросетью совместно с ChatGPT. Однако эксперты указывают, что искусственный интеллект (ИИ) для детей должен строго регулироваться, чтобы избежать возможных манипуляций.

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«Чем выше уровень вовлечения технологий, тем больше ответственность. ИИ-системы, особенно в детской среде, должны регулироваться. Это касается как технических аспектов, так и содержательных. Дети - уязвимая аудитория. Важно, чтобы ИИ не только не причинял вреда, но и не манипулировал поведением», — подчеркнула Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

Стандартом для игрушек должна быть локальная работа нейросети без использования облачных мощностей.

При этом она добавила, что IT-корпорации вносят значимый вклад в развитие технологий для детей, открывая доступ к качественному обучению, интерактивным играм и защищенным цифровым средам. Например, появились обучающие платформы, адаптированные под возраст, системы родительского контроля, а теперь и интеграция искусственного интеллекта в игрушки. По словам Беляковой, это дает детям возможность учиться через игру, развивать критическое мышление, языковые навыки и креативность в безопасной среде.

Стандартом для игрушек с использованием искусственного интеллекта должна быть локальная работа нейросети без использования облачных мощностей, полагает руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании "Газинформсервис" Сергей Полунин. Это повысит стоимость продукта, но сохранит данные в пределах игровой комнаты ребенка. Также к разработке должны привлекаться психологи и специалисты, которые понимают устройство детской психики.

Еще один важный аспект, по мнению Полунина, - это прозрачность рекомендаций. Родители должны понимать, откуда и как передается контент.