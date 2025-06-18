Пять лучших причесок на школьный выпускной в этом году

Школьный выпускной — это не только завершение важного этапа в жизни, но и событие, на котором каждая девушка хочет выглядеть безупречно. И прическа играет ключевую роль в создании красивого образа. Стилист-имиджмейкер Олеся Стендаль рассказала «Вечерней Москве», какие укладки в тренде в этом году.

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По словам эксперта, выпускной вечер — кульминационный момент, требующий безупречного образа. В 2025 году ключевой тенденцией стал синтез элегантности и дерзких решений, где каждая деталь подчеркивает индивидуальность. В первую очередь в тренде возвращение винтажных мотивов, натуральные текстуры и смелые акценты в образе.

Ретроэстетика

Специалист отметила, что в этом году в моде тренды причесок 60-х и 90-х годов, которые переосмыслены через призму современности.

Голливудские волны идеальны для обладательниц длинных и средних волос. Техника «холодной волны» с выраженной мокрой текстурой особенно актуальна для оформления челки и портретной зоны. Также актуальны объемные локоны в стиле Кэрри Брэдшоу — небрежные, но ухоженные, они создают эффект естественной красоты, — рассказала Стендаль.

Пучки с волнами — элегантное решение для тех, кто предпочитает собранные прически с ноткой романтики, считает стилист.

Минимализм, чистые линии и гладкие текстуры

По мнению эксперта, низкие пучки с геометричным пробором — вне времени и трендов. Если выпускница хочет более динамичный и дерзкий образ, то отлично подойдет гладкий хвост:

Если хочется выделиться, но быть элегантными, то можно выбрать акцентные детали — шелковые платки, кожаные шнурки или жемчужные заколки. Они добавляют образу лоска. Строгие плетения, такие как тугие французские и голландские косы, — отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть безупречно, дорого и актуально. Такие прически подходят для платьев с четким силуэтом: платьев-футляров, монохромных total look, нарядов с геометричным кроем, строгих костюмов, образов в духе минимализма. Они визуально удлиняют шею, подчеркивают черты лица, добавляют образу благородной сдержанности.

Футуризм

В 2025 году металлические оттенки в волосах — один из самых модных трендов. Золото, серебро и бронза добавляют образу футуристичный шик, мерцающий блеск и стильную индивидуальность, подчеркнула специалист.

Металлические акценты можно добавить в гладкие собранные укладки (пучки, хвосты). Для этого ⁠выделите пару тонких прядей у лица или на макушке, ⁠обработайте кончики или сделайте «штрихи» металликом по длине, используя цветной гель для волос. Важно помнить, что не нужно перегружать образ: если прическа с металликом, аксессуары должны быть сдержанными, — посоветовала Стендаль.

Полураспущенные прически

Собеседница «ВМ» напомнила, что комбинированные укладки остаются на пике популярности, потому что сочетают в себе баланс элегантности и легкости:

Можно сделать сочетание плетений и свободных прядей в стиле бохо. А также вставить в прическу украшения, например ленты шелковые, атласные, сушеные цветы или мини-бутоны, жемчужные шпильки, бусины, металлические клипсы, перья.

Короткие стрижки

Эксперт добавила, что обладательницы каре и пикси могут выбрать:

эффект «полуволн» — сочетание прямых концов и мягких волн;

объемные укладки, которые создадут динамику и современность.

Мужские тренды в прическах

Как рассказала Стендаль, молодым людям на выпускной отлично подойдет гладкий боковой пробор для костюмов в английском стиле. А текстурированные короткие стрижки и укладки можно сделать с oversize-пиджаками.

Прическа должна поддерживать, а не перегружать образ. Если наряд сложный (объемные рукава, вышивка, яркий принт) — выбирайте лаконичные укладки. И наоборот: простое платье можно дополнить акцентными деталями в прическе или нестандартным плетением, заключила стилист.

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