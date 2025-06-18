Какие меры принимают в Башкирии, чтобы обезопасить отдых детей

Лето только началось, а в Башкирии уже произошло десятки ЧП с детьми, в том числе трагических. Так на прошлой неделе в Балтачевском районе трое мальчиков, оставшиеся дома одни, погибли при пожаре. Двое детей из Стерлитамака и Куюргазинского района утонули в местных водоемах. В Уфе 13-летний подросток разбился при падении из окна. А вот выпавшая с высоты 2-летняя девочка в Нефтекамске была спасена благодаря 15-летнему школьнику, поймавшему малышку на руки. В Абзелиловском районе в ДТП погибла 16-летняя девушка на электросамокате. Как предотвратить несчастные случаи с детьми, что для этого делается в республике - разбирался корреспондент "РГ".

Поговорить с родителями

Во многих районах сегодня специалисты службы семьи проводят подворовый обход домов, где проживают несовершеннолетние. Родителям рассказывают о правилах безопасности, дают рекомендации, как обеспечить отдых без травм и несчастных случаев, чему научить детей.

- Наши специалисты призывают родителей следовать простым рекомендациям. Это оставить на видном месте номера своих телефонов и ближайших родственников, полиции, скорой помощи и соседей. Проверить исправность газовых приборов. Научить детей не открывать дверь незнакомцам и сразу сообщать о любых подозрительных ситуациях. Объяснить детям, какие действия могут быть опасны. Не баловаться с огнем и острыми предметами. Не пользоваться электроприборами без необходимости, - рассказали в службе семьи Нуримановского района.

С такими же рейдами сотрудники МЧС РБ обходят пляжи и зоны отдыха у воды, рассказывая и взрослым, и детям, какие нужно соблюсти правила безопасности, чтобы не утонуть, где нельзя купаться и так далее.

Всего сегодня в республике действует 157 оборудованных пляжей - посмотреть их списки можно на сайте регионального управления МЧС.

Во избежание беды дома многодетных семей в регионе продолжают бесплатно оборудовать пожарными извещателями. В настоящее время мини-сиренами оборудовали жилье уже более 1,5 млн жителей республики. Благодаря этим небольшим устройствам, удалось спасти более тысячи человек, в том числе 430 детей.

Свои методы работы с детьми есть и у Госавтоинспекции. Так 29 мая в республике стартовала акция "Не рули, малай!" Начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов говорит, что акция необходима для привлечения внимания общественности к проблематике роста числа ДТП с детьми-водителями.

- Название кампании носит исключительно национальный колорит малай с башкирского языка означает "мальчик - малец - мальчуган". Мы призываем детей не садиться за руль, но также и взрослых придерживаться такой позиции в отношении своих чад. Ведь родители, не придавая приобретению мототранспорта особого значения в силу его стоимости, порой не осознают, какой опасности подвергают своих детей. Помимо этого, возможны случаи, когда несовершеннолетний самостоятельно приобретает дешевую подержанную машину и уже без контроля родителей становится участником дорожного движения, - отметил Владимир Севастьянов.

По его словам, в рамках акции будут проводиться просветительские мероприятия с участниками дорожного движения, включающие в себя информирование родителей через СМИ и интернет.

Лагерь лагерю рознь

Еще одна опасность таится в том, что летом предоставленные сами себе подростки могут попасть в ситуацию, когда возбуждаются уголовные дела. Так в прошлом году неприятный инцидент произошел в детском лагере в Баймакском районе, где группа детей избивала и унижала сверстницу, снимая на видео. Расследованием ЧП занялся следственный комитет. Вот где взрослым также необходимо приложить немало сил, чтобы отдых детей не оказался испорченным.

В этом году в период летних каникул в республике будет работать около 1800 детских оздоровительных лагерей. В них смогут отдохнуть более 500 тысяч ребят. Особое внимание уделяется организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей участников СВО.

Все детские центры отдыха обследованы стражами порядка. Обязательное требование - наличие контрольно-пропускного пункта, системы видеонаблюдения, круглосуточной охраны объекта и "тревожной" кнопки. С руководителями проведены беседы, даны рекомендации.

Также перед открытием лагерей специалисты различных надзорных ведомств исследовали микроклимат в помещениях, проверили влажность, освещенность, выполнение требований пожарной безопасности. При этом республика уже "прогремела" - 168 детей в срочном порядке вывезли из лагеря "Витим" в Туймазинском районе из-за нарушения требований пожарной безопасности. Деятельность учреждения приостановлена на 30 суток.

Кстати, лагеря сейчас также мониторят члены Общественной палаты РБ. Так председатель комиссии бразованию Марина Таран посетила шесть детских оздоровительных объектов в Зианчуринском, Кугарчинском, Бурзянском и Белорецком районах. По итогам мониторинга всем организациям даны рекомендации по устранению нарушений и усилению патриотического воспитания детей.

Внимание площадкам

Чаще всего летом дети проводят время на детских площадках. В этом году члены Общественной палаты РБ промониторили 559 детских и спортивных площадок в 43 муниципалитетах республики. Среди замечаний, которые сразу передали в администрации муниципальных образований: сломанные качели и карусели, покрытия с изъяном, незакрепленные футбольные ворота, непокрашенные элементы площадок, отсутствие информационных стендов с указанием номеров телефонов обслуживающей организации и другие.

В свою очередь такой же мониторинг провели специалисты МинЖКХ и Госжилстройнадзора республики. Первым ведомством выявлено более 350 нарушений, из которых порядка 100 на сегодняшний день устранены. Госжилстройнадзор в ходе осмотров 277 детских игровых площадок выявил 105 нарушений по их содержанию - все они устранены в ходе проверок.

Адвокат и член ОП РБ Булат Сафин напомнил, что большинство детских площадок являются долевой собственностью жильцов многоквартирных домов, рядом с которыми они расположены. Соответственно все претензии по обслуживанию таких объектов жильцы должны направлять в свою управляющую компанию. Если же игровая площадка находится на муниципальной земле, то обязанность по ее благоустройству и содержанию несет муниципалитет.

- Если ребенок получил увечья на детской площадке в результате халатности ответственных лиц, то руководителя УК или главу администрации могут привлечь в том числе и к уголовной ответственности. Особенно если они проигнорировали ранее поступавшие сообщения о наличии угрозы жизни и здоровью людей и не предприняли соответствующие меры по их устранению. Сейчас Следственный комитет очень внимательно относится к тому вреду, который причиняется детям, - отметил адвокат.

Мнение

Рита Некрасова, член Общественной палаты РБ

- Детей без ссадин и синяков не бывает, это нормально. Это детство. Главное, чтоб не было серьезных последствий в виде переломов и травм. Одно дело, не успели на площадке траву скосить, другое дело - не убрали кирпичи, об которые может травмироваться ребенок. Есть то, что сложно исправить - это сознание взрослых людей, которые продолжают относиться небрежно к своим обязанностям, а, следовательно, и к здоровью детей.

Форточка: Специалисты службы семьи дают рекомендации родителям, как обеспечить отдых без травм и несчастных случаев, чему научить детей.