Детские лагеря Кубани заявили о готовности к летнему сезону

Все детские лагеря Кубани с круглосуточным размещением готовы принять отдыхающих. Об этом сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

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По данным пресс-службы министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края, этим летом в местных детских лагерях смогут отдохнуть 400 тысяч детей и подростков, среди них 147 тысяч — из других регионов.

Например, в Анапе дети смогут отдохнуть в 25 лагерях. В общей сложности в крае функционируют 90 стационарных лагерей.

«Все они будут работать, принимать детей. Главное то, что отдых там совершенно безопасен», — сказал Руппель на брифинге по подготовке к туристическому сезону

При этом он подчеркнул, что для отдыха детей подготовлена вся инфраструктура. Купаться в море дети не будут. У лагерей нет выхода на пляж.

Ранее Минздрав предостерег от отдыха на пляжах Анапы. Также туристы рассказали о ситуации на пляжах Анапы.