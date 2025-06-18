Имеет ли смысл кормить ребенка грудью после трех лет

Кормление грудью после трех лет — тема, вокруг которой часто возникает много споров, особенно в странах, где это не считается социальной нормой. О том, есть ли в этом смысл, и как это может повлиять на психику ребенка и матери, «Газете.Ru» рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Виктория Кострицкая.

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Отвечая на вопрос, почему некоторые женщины продолжают кормить ребенка после трех лет, врач рассказала, что есть несколько факторов. Во-первых, как считают биологи, естественный возраст завершения грудного вскармливания у человека — от 2,5 до 7 лет. Это зависит от вида, скорости развития, появления постоянных зубов, зрелости иммунной системы и др.

«Во-вторых, это психологическая близость. Кормление — это не только про еду. Это способ установить и поддерживать безопасную привязанность, особенно в стрессе, болезни, при нехватке контакта», — продолжила Кострицкая.

В-третьих, иммунная поддержка. Даже после трех лет в грудном молоке остаются антитела и полезные вещества, поддерживающие иммунитет, а также стволовые клетки.

В-четвертых, некоторые дети сами не хотят отказываться от груди. Матери, придерживающиеся принципов естественного родительства, позволяют ребенку самому выбрать момент отлучения.

«Если говорить о положительном влиянии на психику ребенка, то можно выделить следующие моменты: формируется прочная привязанность, что дает устойчивость во взрослой жизни; чувство безопасности, особенно у тревожных, высокочувствительных детей; снижается риск развития тревожных расстройств в будущем (согласно ряду исследований)», — рассказала педиатр.

Однако, по ее словам, есть и моменты, которые могут насторожить. Так, если кормление — единственный способ успокоить или взаимодействовать, — это может сигнализировать о проблемах с границами у ребенка. Кроме того, социальная изоляция (если мать и ребенок скрывают кормление от окружения из-за давления) может вызвать стресс.

«Есть ли в этом смысл? Физиологически — да, молоко остается полезным. Психологически — да, если кормление добровольное, комфортное и не мешает личностной автономии ребенка. Социально — сложно. Требуется поддержка, уверенность и принятие собственного выбора», — считает специалист.

При этом она отметила, что с медицинской точки зрения после 3 лет грудное вскармливание не обязательно и не требуется — ни с точки зрения нутриентов, ни иммунной защиты. Грудное молоко после 3 лет уже не является основным источником питания. После 1 года, и особенно после 2 лет, ребенку необходима полноценная «взрослая» еда — с белками, железом, цинком, витаминами в нужных объемах. Молоко не покрывает этих потребностей.

Кроме того, иммунная защита, которую дает молоко в младенчестве, снижается. Иммуноглобулины, особенно IgA, действительно присутствуют в молоке, но их количество и влияние снижается после младенчества.

По словам врача, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает грудное вскармливание до 2 лет и дольше, по желанию матери и ребенка, но не утверждает, что после 3 лет оно нужно с медицинской точки зрения.