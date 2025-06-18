Как поддержать ребенка при поступлении

С 20 июня в колледжах и вузах Москвы стартует приемная кампания. Выбор места обучения — ответственный этап в жизни каждого выпускника. Чтобы помочь подростку пройти его максимально комфортно, профориентолог центра «Профессии будущего» Ирина Лисицына подготовила для родителей рекомендации по ключевым вопросам. Как пройти все этапы от правильной подачи документов до психологической поддержки ребенка — в материале «Вечерней Москвы».

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Изучите порядок поступления

По словам специалиста, в первую очередь родителям следует внимательно проштудировать правила поступления — для колледжей и вузов они отличаются.

Обратите внимание, что в 2025 году произошли некоторые изменения и нововведения. Помогите ребенку выяснить доступные способы подачи документов, точные сроки приемной кампании и узнать полный перечень требуемых документов на официальном сайте учебного заведения. Обратите внимание также, что некоторые колледжи и вузы могут запросить дополнительные материалы (портфолио, мотивационные письма, сертификаты о достижениях) или провести собственные вступительные испытания (творческие экзамены, собеседования, тестирование по профильным предметам), — пояснила Лисицына.

Помогите собрать документы

Подготовка документов — еще один важный этап, уточнила эксперт:

Начните с создания чек-листа для каждого учебного заведения, куда ребенок планирует поступать. Это поможет ничего не упустить и соблюсти все требования. Обязательно подготовьте как оригиналы, так и качественные копии всех необходимых документов. Если вы подаете их онлайн, прежде всего, убедитесь, что личный аккаунт на госуслугах подтвержден — это необходимо для использования цифровых сервисов. Все документы следует отсканировать в хорошем разрешении, чтобы текст и изображения были хорошо видны. Особое внимание уделите подписям и печатям — они должны читаться.

Планируйте вместе

Чтобы процесс поступления прошел организованно, стоит разработать четкий план действий вместе с ребенком. Можно начать с составления календаря важных дат — отметьте сроки подачи документов в приоритетные учебные заведения, даты дополнительных испытаний и объявления результатов. Такой график поможет ничего не упустить в потоке информации и дедлайнов.

Не менее важно заранее обсудить финансовые аспекты — проговорите возможности бюджета, сравните стоимость платного обучения в разных учреждениях, узнайте более подробно о целевом обучении и условиях предоставления общежития. Помните: ваше спокойное и взвешенное отношение к процессу поступления передаются абитуриенту, помогая ему сохранять уверенность в своих силах, — отметила профориентолог.

Поддержка — это важно

В период поступления эмоциональная поддержка родителей становится для подростка особенно ценной. Постарайтесь создать комфортную атмосферу, избегая давления и категоричных фраз вроде: «Ты обязан поступить именно в этот вуз!», «Ты должен сейчас определиться и выбрать профессию на всю жизнь!». Вместо этого обсудите вместе различные варианты развития событий — наличие альтернативных планов снимет лишнее напряжение и поможет чувствовать себя увереннее.

Важно мягко напоминать ребенку, что возможная неудача — это не конец света. В случае недобора баллов всегда есть возможность пересдать экзамены, рассмотреть другие учебные заведения или варианты профессионального развития. Поделитесь собственным опытом — расскажите, как сами выбирали профессию, с какими трудностями сталкивались и как их преодолевали. Такие откровенные беседы помогут подростку понять, что его переживания абсолютно нормальны и из любой ситуации можно найти выход, — добавила специалист.

Особое внимание уделите режиму дня абитуриента. Следите, чтобы ребенок соблюдал баланс между подготовкой и отдыхом — полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и перерывы в занятиях помогут сохранить работоспособность и ясность мышления. Ваша спокойная поддержка и вера в его силы станут для подростка лучшей мотивацией.

Если в процессе поступления возникнут сложности с выбором из нескольких вариантов поступления или в поиске альтернативных образовательных траекторий, приходите в центр «Профессии будущего» и обсудите все вопросы с профориентологом.