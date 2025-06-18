Сколько участников ЕГЭ сдали экзамены на 100 баллов

Музаев: 5,7 тыс. участников ЕГЭ сдали экзамены на 100 баллов
ЕГЭ на 100 баллов уже сдали 5 780 человек, но их число будет расти, так как впереди резервные дни и возможность пересдачи.
Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Общее число 100-балльников у нас на данный момент из тех обработанных результатов у нас 5 780 человек, но оно вырастет, потому что у нас есть резервные дни, и у нас есть дни пересдачи, где можно улучшить результаты", - сказал он.