Сколько участников ЕГЭ сдали экзамены на 100 баллов

ЕГЭ на 100 баллов уже сдали 5 780 человек, но их число будет расти, так как впереди резервные дни и возможность пересдачи.

Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).