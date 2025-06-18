Эксперт рассказал, сколько человек удалили с ЕГЭ за использование телефонов

Более 600 человек удалили с ЕГЭ в 2025 году, 189 из них - за использование телефонов.

Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"По итогам основных дней экзамена 608 человек удалено, у нас из них 189 человек за использование средств связи, остальные за шпаргалки и иные грубые нарушения, которые они выполнили. К сожалению, из года в год примерно одинаковая цифра", - сказал он.

В частности, за справочные материалы (шпаргалки) удалили 354 человек, по иным причинам - 65 человек.

Для сравнения, в 2024 году за весь основной период ЕГЭ, включая резервные дни, было удалено 880 человек, из них за использование средств связи - 278, за шпаргалки - 381, по иным причинам - 221.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.