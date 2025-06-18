Создана методика выявления одаренных детей

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали и успешно испытали уникальную методику одновременного выявления компонентов одаренности у детей дошкольного возраста. Ее применение позволяет психологам определить, кому из будущих школьников целесообразно обучаться по интенсивным образовательным программам, сообщила ТАСС автор разработки доктор психологических наук Вера Грязева-Добшинская.

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«Методика, разработанная исследователями научной лаборатории "Психология и психофизиология стрессоустойчивости и креативности" Южно-Уральского госуниверситета, уникальна. Она отличается от других мировых аналогичных методик тем, что одновременно выявляет отдельные компоненты одаренности у дошкольников, то есть интеллект, креативность и мотивацию», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, методика позволяет определить заложенные природой таланты еще до поступления в первый класс. Тест ранней интеллектуально-творческой одаренности имеет две параллельные формы, каждая из которых состоит из восьми субтестов. В тест заложены задания на счетно-вычислительные навыки и вербальные способности - степень выраженности словесно-логического мышления.

Собеседница агентства пояснила, что тест построен на основе операциональной концепции развития интеллекта психолога Жана Пиаже. Другим основанием методики стала концепция структуры интеллекта Джоя Пола Гилфорда. При этом вербальные шкалы ориентированы не только на определение словарного запаса ребенка, но и на определение чувствительности к семантике слова, на проявление ранних познавательных устремлений в гуманитарной сфере. Все шкалы построены как различные варианты игр. Игровой, занимательный характер заданий необходим для того, чтобы включить ребенка на все время тестирования в единое смысловое поле творческой продуктивности.

«При такой форме тестирования дети не просто взаимодействуют с психологом, а вовлекаются в игру, где задания дают любимые сказочные персонажи. Поэтому ребятам очень интересен процесс, они не чувствуют, что их кто-то оценивает; именно в игровой момент ребенку комфортно и спокойно, и потому он выполняет задания легко и с удовольствием, не стесняясь неудач», — прокомментировала ТАСС старший научный сотрудник лаборатории психологии и психофизиологии стрессоустойчивости и креативности ЮУрГУ Вера Глухова.

По словам ученых, методика прошла успешную предварительную апробацию в лицее №97 Челябинска.

О вузе

Южно-Уральский государственный университет в соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет-2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.