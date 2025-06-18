Депутат рассказал, что поможет детям с нарушенной осанкой

Физкультура в школах может выступать эффективной профилактикой развития заболеваний наряду с диспансеризацией, поэтому детям с нарушениями осанки нужно рекомендовать такие занятия, а не освобождать от них, заявил на ПМЭФ двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

© РИА Новости

«Как только у ребенка какой-то дефект возникает, его сразу освобождают от физкультуры. Мне кажется, есть сегодня другая возможность - рекомендовать физкультуру, особенно в случае с [нарушениями] осанки, определенными двигательными проблемами», — сказал Фетисов, который также возглавляет попечительский совет Союза организаций и специалистов в сфере управления здоровьем "Здоровье здоровых".

Он отметил, что физкультура, как и диспансеризация, может служить эффективной мерой профилактики развития многих заболеваний. Важно также контролировать качество продуктов питания, поступающих в школы. При этом вопросы здоровья россиян часто зависят от решений, которые принимают не только в Минздраве.

«Надеюсь, что когда-нибудь [с целью объединения усилий в этой области] соберутся такие ведомства, как Минпромторг, Минздрав, Минспорт и Минпросвещения», — заключил Фетисов, добавив, что вместе они могли бы выработать единый подход и в вопросе освобождения школьников от физкультуры.

ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.