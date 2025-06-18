Что должен уметь и знать ребенок в год

На втором году жизни ребенок обретает больше самостоятельности в движении. Он способен вставать и садиться без помощи взрослых, ходить без поддержки или держась за опору. Кроме того, малыш уже проявляет интерес к более сложным играм и пытается есть сам. «Лента.ру» рассказывает, что должен уметь делать ребенок в год, какие режимы сна и питания ему подходят и как заподозрить что-то неладное в развитии.

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Здоровье ребенка в один год

Когда ребенку исполняется год, по полису ОМС ему положено пройти комплексное медицинское обследование. Это нужно, чтобы врачи разных специализаций оценили состояние его здоровья и уровень физического и нервно-психического развития.

Профилактический осмотр должны провести:

невролог — проверяет рефлексы, координацию движений и оценивает наличие/отсутствие признаков неврологических нарушений;

офтальмолог — исследует различные аспекты здоровья глаз, зрение, оценивает наличие/отсутствие косоглазия или других патологий;

детский хирург — осматривает живот на наличие грыж и образований мягких тканей, например, липом;

отоларинголог (ЛОР) — обследует уши, горло, нос, проверяет слух и дыхание;

травматолог-ортопед — выявляет возможные нарушения опорно-двигательного аппарата;

педиатр — проводит общий осмотр, слушает сердце и легкие, осматривает кожный покров, язык и слизистые глаз, измеряет рост, вес, а также окружности головы и груди.

Также нужно сдать общие анализы крови и мочи и сделать ЭКГ сердца. По показаниям врачи могут назначить дополнительные исследования.

«Осмотр позволяет своевременно обнаружить отклонения от нормы и принять меры для коррекции возможных нарушений», — пояснила «Ленте.ру» врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова.

Питание

К началу второго года жизни у ребенка уже складывается режим питания, близкий к взрослому. Обычно это три основных приема пищи и один-два перекуса.

Как рассказала «Ленте.ру» педиатр детской клиники «Фэнтези» Виктория Алипова, основу рациона составляют:

овощи и фрукты (разнообразные, сезонные);

цельнозерновые продукты (каши, хлеб);

белки (мясо, рыба, бобовые, яйца);

молочные продукты (грудное молоко или смесь, йогурт, творог);

жиры (включая растительные масла).

Грудное вскармливание после года может сохраняться по желанию семьи.

«Если ребенок отказывается от еды или ест мало — это не всегда повод для беспокойства. Аппетит у детей может меняться, особенно во время активного роста или болезней», — рассказала Виктория Алипова.

Интерес к прикорму может быть снижен, если в рационе преобладает молочная смесь и грудное молоко. Кроме того, иногда родители недостаточно настойчиво предлагают прикорм.

«Порой требуется не менее 10-14 раз дать ребенку новый продукт, чтобы он привык к его вкусу и текстуре», — пояснила «Ленте.ру» врач-педиатр клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной Анастасия Кокорина.

Если все правила введения прикорма соблюдены, но малыш в год продолжает отказываться от «взрослой» еды, предпочитая смесь или грудное молоко, обратите внимание на режим кормления. Если прикорм вводится после смеси или молока, сытый ребенок не будет проявлять интереса к новой пище.

Иногда проблемы с едой могут быть признаком расстройства пищевого поведения. Но диагностировать это может только врач.

Питьевой режим

Норма потребления жидкости для годовалого ребенка — около одного литра в сутки. Это и вода, и жидкость из пищи, и грудное молоко или смесь, если они сохраняются в рационе, рассказала «Ленте.ру» врача-педиатр клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной Анастасия Кокорина.

«Чистой воды желательно давать не менее 600-700 миллилитров, остальной объем могут составлять супы, сочные фрукты, жидкие молочные продукты. Также в качестве напитков можно использовать несладкие компоты и морсы, но в небольшом объеме», — добавила она.

Если постоянно предлагать воду в течение дня, дети воспринимают ее как необходимость и уже сами просят попить.

Сформировать привычку пить воду можно в любом возрасте, главное — постоянно предлагать ее, используя, например, поильники, чашки, бутылочки и трубочки. Кроме того, детям очень важно подавать пример, отметила Анастасия Кокорина.

Сон ребенка в один год

Продолжительность сна у годовалого ребенка составляет примерно 13-14 часов, из которых 10-12 часов — ночной сон и 2-3 часа — дневной.

«В зависимости от темпов роста и развития ребенка периоды бодрствования днем будут отличаться: кому-то все еще необходимо два дневных сна, а кому-то достаточно уже одного», — Анастасия Кокорина, врач-педиатр.

По словам опрошенных «Лентой.ру» врачей, более темпераментные дети с быстрыми темпами физического развития (рано сел, пополз, встал и пошел) спят менее продолжительное время — к году они уже переходят на один дневной сон. При сохраняющихся двух снах первый обычно более продолжительный — около 1,5-2 часов, второй более короткий — 1-1,5 часа.

Как отметила Анастасия Кокорина, родители чаще всего сталкиваются со следующими проблемами сна у детей.

Беспокойный сон — может быть вызван разными причинами. Ребенок растет, вокруг много нового и интересного, он больше двигается. Все это перевозбуждает нервную систему и может приводить к частым пробуждениям. В этот период может потребоваться ненадолго вернуть ночное кормление грудью с целью успокоить и продлить сон ребенка.

Раннее пробуждение — подъем раньше шести часов утра — может быть связан с нарушением режимных моментов. Ранний подъем часто является проявлением недосыпа, когда от перевозбуждения сон становится беспокойным и ребенок просыпается. В этом случае нужно пересмотреть ритм жизни.

Слезы и капризы после пробуждения могут быть обусловлены недосыпом. Нервная система перенапряжена, и ребенок не может контролировать свои эмоции в момент пробуждения.

Ложное отсутствие необходимости дневного сна. Годовалому ребенку еще необходим дневной сон, он крайне важен для стабилизации организма. Не отдохнув днем, малыш чрезмерно устает, от чего нарушается ночной сон и запускается порочный круг событий, описанных выше.

Как правильно организовать режим дня для лучшего сна

Чтобы ребенок хорошо спал, в первую очередь нужно соблюдать режим дня.

«Привычный, постоянный график жизни с правильной организацией активных и спокойных игр, когда основная активность — в первой половине дня и сразу после дневного сна. Для вечера оставьте более спокойное времяпрепровождение — например, купание», — рекомендует Анастасия Кокорина.

Также важно продумать ритуалы перед отходом ко сну — например, почитать книжку, послушать сказку, развесить вещи, сложить игрушки в коробку, почистить зубы, надеть любимую пижаму и лечь в кроватку.

«Простые, ежедневно повторяющиеся действия способствуют более быстрому и спокойному уходу в сон, так как организм привыкает расслабляться и засыпать», — Анастасия Кокорина, врач-педиатр.

Кроме того, нужно организовать правильное пробуждение. Даже если вам нужно разбудить малыша раньше обычного, старайтесь не делать это резко. Мягко погладьте ребенка, поговорите ласковым голосом, включите приятную негромкую музыку, постепенно впустите свет в комнату, улыбнитесь и пожелайте доброго утра, добавила Анастасия Кокорина.

Пример режима дня годовалого ребенка c одним дневным сном

8:00-8:30 — подъем

9:00-9:30 — завтрак

10:00-11:00 — прогулка или активные игры

12:00-13:00 — обед

13:00-15:00 — дневной сон

15:30 — перекус

17:00-18:30 — прогулка

19:00 — ужин или легкий перекус

20:00-20:30 — спокойные игры, купание, чтение, подготовка ко сну

21:00 — сон

Пример режима дня годовалого ребенка c двумя дневными снами

6:00-7:00 — подъем

6:30-7:30 — первый завтрак

8:00-10:30 — прогулка или активные игры

10:30-11:00 — второй завтрак

11:00-13:00 — первый дневной сон

12:30-13:30 — обед

13:30-15:30 — прогулка и активные игры, перекус

15:30-17:00 — второй дневной сон

17:30-18:30 — ужин

18:30- 20:00 — спокойные игры, купание

20:00-21:00 — второй ужин

20:30-21:00 — купание и спокойные игры

21:00 — сон

Развитие ребенка в один год

Речь

Каждый ребенок уникален, поэтому процесс развития речи у всех происходит в разном темпе. Согласно статистике, 10-15 процентов детей в годовалом возрасте уже понимают слова, но не умеют их произносить.

По словам педиатра Кристины Мулюковой, современными показателями нормы в речи являются:

хорошее понимание обращенной к ребенку речи взрослого;

наличие в его словаре слогов, включая лепетание и звукоподражание, их активное использование;

произношение простых слов, например, «мама» и «папа», «да», «на».

Движения и мелкая моторика

Психомоторное развитие связано с работой мышц ребенка — к одному году они значительно укрепляются, но координация движений несколько неуверенная из-за повышенного мышечного тонуса, рассказала Кристина Мулюкова.

Повышенный тонус мышц снижается приблизительно к полутора годам.

По словам педиатра, к этому времени большинство детей умеет сидеть без поддержки, самостоятельно садиться и вставать. Но не все дети в возрасте одного года сами стоят у опоры или ходят.

Для физического развития годовалому ребенку необходимо обеспечить возможность двигаться. По ВОЗ, ребенок должен не менее 180 минут в день заниматься различной физической активностью любой интенсивности, рассказала «Ленте.ру» педиатр «СМ-Клиники» Юлия Сутягина.

«О развитии моторики говорит и способность ребенка удерживать различные предметы руками. Например, он может самостоятельно пить из чашки или бутылочки, возить игрушечные машинки, кормить куклу. Эти навыки появляются еще до года и постепенно совершенствуются», — обратила внимание Кристина Мулюкова.

Эмоциональное развитие

Для оценки эмоционального развития ребенка нужно обратить внимание на то, как он взаимодействует со взрослыми или другими детьми, считает педиатр Кристина Мулюкова.

В зависимости от ситуации ребенок должен:

отвечать улыбкой на улыбку;

смеяться;

расстраиваться;

обижаться;

проявлять любопытство.

Эмоциональные реакции годовалого ребенка ярко выражены и могут быть преувеличенными.

Навыки самостоятельности

К году дети учатся ходить самостоятельно, но часто падают. Каждое падение и последующий подъем тренируют чувство равновесия. После года очень важно давать ребенку возможность самому подниматься, чтобы он научился преодолевать небольшие трудности.

Некоторые дети еще до года способны пользоваться ложкой, а после достижения этого возраста ребенок уже должен уметь самостоятельно есть простые блюда, хоть и не виртуозно.

К полутора годам ребенок может принимать активное участие в одевании. Например, он уже понимает, что нужно поднимать руки, когда снимают футболку, и подавать ногу, когда надевают обувь. В том числе он уже способен сам снимать с себя некоторые вещи — например, носки.

К году малыш уже достаточно смышленый, чтобы научить его мыть руки и вытирать их после этого полотенцем.

После года новые навыки у детей появляются каждый месяц.

Что касается походов в туалет, то в этом возрасте не так много детей, которые с горшком на ты. Этот навык зависит от физиологической зрелости малыша и чаще формируется ближе у двум годам.

Как развивать ребенка в год

В настоящее время нет доказательной базы, подтверждающей, что какие-либо лекарственные препараты, физиопроцедуры или массаж оказывают положительное влияние на развитие ребенка, подчеркнула педиатр Кристина Мулюкова.

Для гармоничного развития она рекомендует родителям заниматься с маленькими детьми самостоятельно.

Для этого, например, можно:

использовать пальчиковую гимнастику — давать трогать предметы из разных материалов;

помогать осваивать перевороты и ползание — положить игрушку подальше от ребенка и поощрять стремление достать ее самостоятельно;

ежедневно гулять.

«Для стимулирования развития органов чувств — зрения, слуха — давайте ребенку слушать музыкальные игрушки, читайте ему книги вслух, показывайте на картинках различные предметы и животных», — Кристина Мулюкова, врач-педитар.

Также важно постоянно разговаривать с ребенком простыми предложениям, называть объекты вокруг и рассказывать о них.

«Очень важно радоваться вместе с малышом его новым, пусть даже небольшим успехам. Полезно обсуждать с крохой произошедшее событие, рассуждать о причинах, эмоциях», — добавила Юлия Сутягина.

Что считается отклонением в развитии ребенка в год

Среди «красных флажков», которые указывают на отклонения в развитии годовалого малыша, педиатр Кристина Мулюкова выделила неумение уверенно сидеть без опоры и удерживать мелкие предметы пальчиками.

Также сигналами служат выраженные проблемы с общением:

отсутствие зрительного контакта с родителями и близкими;

отсутствие отклика в виде ответной улыбки;

отсутствие реакции на имя.

Педиатр Юлия Сутягина добавила, что о задержке развития 12-месячного ребенка стоит задуматься, если он: