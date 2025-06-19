В Госдуме призвали модернизировать школьные спортзалы

Это поможет повысить интерес детей к физкультуре.

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Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета нижней палаты парламента по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

«Надо в школах привить детям моду на спорт. У нас дети без особого энтузиазма ходят на уроки физкультуры, значит, мы что-то неправильно делаем. Надо спортивные залы строить, экипировать их, обустраивать современным спортивным оборудованием. Надо сделать так, чтобы занятия были интересны нашим детям, чтобы учителя был нормальный, который получал бы хорошую зарплату. Спортивная форма — дело десятое. Ну оденем мы детей в самую красивую, функциональную форму, но если им будет некомфортно ходить на уроки, форма будет пылиться в шкафах».

Ранее в Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму. Она должна быть в цветах российского триколора. Глава комитета по спорту Олег Матыцин и депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили обращения в Минпросвещения и Минспорт.

Парламентарии считают, что унифицированная спортивная форма будет способствовать развитию патриотизма, дисциплины, созданию чувства принадлежности к школьному сообществу, где все ученики равны. Кроме того, это снизит финансовую нагрузку на родителей.