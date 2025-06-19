Эксперты выявили причины, по которым дети не занимаются спортом

Эксперты Народного фронта подвели итоги мониторинга в сфере детско-юношеского спорта и выяснили, что мешает заниматься спортом тем детям, которые хотели бы это делать, но не могут.

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Представители направления "Народный фронт. Аналитика" провели опросы 72 тыс. родителей детей школьного возраста, 12 тыс. учащихся общеобразовательных школ, 9 тыс. экспертов в области физической культуры и спорта (июль-сентябрь 2024), а также провели мониторинг 274 календарных спортивных мероприятий и опросили 673 их участников из 65 регионов, проанализировали более 1600 положений мероприятий, проверили официальные сайты региональных органов власти в сфере спорта (феврале-марте 2025 года).

Выяснилось, что спортом на регулярной основе занимаются около 60% детей: так ответили 52% школьников и 68% родителей. При этом в семьях, где спортивные родители, процент занимающихся спортом детей значительно выше - 76%.

«Мы опросили детей, которые не занимаются спортом, и выяснили, что только четверть из них не имеют такого желания. Остальные хотят заниматься спортом, но не делают этого по объективным причинам: у родителей нет возможности водить детей на занятия, нет средств на оплату занятий и покупку инвентаря, рядом с местом проживания нет спортивных организаций по интересующим видам спорта или вовсе»‎, — отметила руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.

Большинство (77%) родителей, у которых дети занимаются спортом на бюджетной основе, доплачивают за детский спорт: покупают форму (48%) и инвентарь (19%), оплачивают поездки на соревнования и сборы, а также стартовые взносы (35%). Половина опрошенных (49%) тратят до 3 тыс. рублей в месяц. Но озвученные суммы доходили до 150 тыс. рублей в месяц.

«Когда мы опросили участников календарных мероприятий, проходящих в разных регионах в феврале-марте этого года, то увидели, что 35% оплачивали какие-либо взносы, а 55% приехавших из других городов или регионов оплачивали поездку самостоятельно полностью или частично. 500 рублей - минимальная сумма взноса, которую указывали участники»‎, — рассказала Позднякова.

В ОНФ ожидают, что ситуация изменится - в марте этого года вышел приказ министерства спорта России о запрете взносов за участие в соревнованиях для участников до 18 лет. Эксперты движения проследят, как будет работать эта норма.

Отдельно Ольга Позднякова обратила внимание на нехватку тренеров, особенно в сельской местности, а также отсутствие системы поощрений для спортивных наставников.