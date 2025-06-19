Эксперты выявили причины, по которым дети не занимаются спортом

Народный фронт выявил причины, по которым дети не занимаются спортом
Эксперты Народного фронта подвели итоги мониторинга в сфере детско-юношеского спорта и выяснили, что мешает заниматься спортом тем детям, которые хотели бы это делать, но не могут.
Представители направления "Народный фронт. Аналитика" провели опросы 72 тыс. родителей детей школьного возраста, 12 тыс. учащихся общеобразовательных школ, 9 тыс. экспертов в области физической культуры и спорта (июль-сентябрь 2024), а также провели мониторинг 274 календарных спортивных мероприятий и опросили 673 их участников из 65 регионов, проанализировали более 1600 положений мероприятий, проверили официальные сайты региональных органов власти в сфере спорта (феврале-марте 2025 года).
Выяснилось, что спортом на регулярной основе занимаются около 60% детей: так ответили 52% школьников и 68% родителей. При этом в семьях, где спортивные родители, процент занимающихся спортом детей значительно выше - 76%.
«Мы опросили детей, которые не занимаются спортом, и выяснили, что только четверть из них не имеют такого желания. Остальные хотят заниматься спортом, но не делают этого по объективным причинам: у родителей нет возможности водить детей на занятия, нет средств на оплату занятий и покупку инвентаря, рядом с местом проживания нет спортивных организаций по интересующим видам спорта или вовсе», — отметила руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.
Большинство (77%) родителей, у которых дети занимаются спортом на бюджетной основе, доплачивают за детский спорт: покупают форму (48%) и инвентарь (19%), оплачивают поездки на соревнования и сборы, а также стартовые взносы (35%). Половина опрошенных (49%) тратят до 3 тыс. рублей в месяц. Но озвученные суммы доходили до 150 тыс. рублей в месяц.
«Когда мы опросили участников календарных мероприятий, проходящих в разных регионах в феврале-марте этого года, то увидели, что 35% оплачивали какие-либо взносы, а 55% приехавших из других городов или регионов оплачивали поездку самостоятельно полностью или частично. 500 рублей - минимальная сумма взноса, которую указывали участники», — рассказала Позднякова.
В ОНФ ожидают, что ситуация изменится - в марте этого года вышел приказ министерства спорта России о запрете взносов за участие в соревнованиях для участников до 18 лет. Эксперты движения проследят, как будет работать эта норма.
Отдельно Ольга Позднякова обратила внимание на нехватку тренеров, особенно в сельской местности, а также отсутствие системы поощрений для спортивных наставников.
«90% респондентов согласились, что необходимо создать единую систему поощрения тренеров, воспитанники которых достигли результатов в спорте высших достижений, начиная с тренера детской спортивной школы, заканчивая тренерами сборной», — пояснила эксперт.