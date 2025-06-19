Почему не всем детям подходит отдых в летнем лагере

Детские психологи Ирина Таранова и Варвара Кокурина рассказали НСН, каким детям подходит отдых в детских оздоровительных лагерях, а каким лучше остаться дома с родителями.

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Путевку в лагерь следует покупать только тогда, когда вы убедились в том, что ваш ребенок хорошо взаимодействует с другими детьми, ему легко заводить новые знакомства, и он в случае конфликтной ситуации может отстоять себя, заявила в беседе с НСН детский психолог Ирина Таранова.

Летние каникулы в самом разгаре. Многие родители стараются отправить своих детей в оздоровительные лагеря, где те смогут отдохнуть и завести новых друзей. Психологи предупреждают, что такой отдых подходит не каждому ребенку.

«Очень много плюсов от пребывания ребенка в компании незнакомых людей и вдалеке от родителей в течение 2-3 недель, при условии, конечно, что психика несовершеннолетних к этому уже готова. Во-первых, и смена обстановки, и социализация, и новые знакомства, и новые навыки преодоления стрессовых ситуаций, и преодоление конфликтных ситуаций, и демонстрация себя, и развитие своих личностных качеств», - отметила специалист.

По её словам, если психика ребенка не готова к этому, родители узнают об этом уже через день-два.

«Если ребенок эмоционально-психологически не готов к пребыванию в лагере, он уже через день-два начнет сообщать об этом. Родители услышат от него просьбы забрать его домой, а также о том, как ему там не нравится. Также у ребенка может возникнуть плаксивость, нарушение сна и аппетита. Такие признаки могут слегка напоминать депрессию. В любом случае, это стрессовое состояние для ребенка, поэтому его стоит забрать», - посоветовала психолог.

Она также предупредила, что определить готовность ребенка к отдыху в лагере должны сами родители.

«Еще один очень важный момент, дети изначально не могут оценить заранее, как они будут с этим справляться. Родителям, отправляющим детей в какой-то лагерь, нужно самим быть уверенным в том, что ребенок справится с адаптацией. Если ребенок не справляется, его следует забрать оттуда. Ребенок сам об этом скажет. Путевку в лагерь следует покупать только тогда, когда вы убедились в том, что ребенок хорошо взаимодействует с другими детьми, что ему легко заводить новые знакомства, что он может отстоять себя в случае конфликтной ситуации. Тревожным детям сложнее справиться с разлукой, тем более, если у ребенка много разных страхов, в том числе, боязнь темноты, боязнь насекомых, пауков, незнакомых людей и так далее. Только в целом по эмоциональному состоянию ребенка можно судить, готов он к этому лагерю или нет», - подчеркнула Таранова.

Детский психолог Варвара Кокурина заявила НСН, что летние лагеря не для детей с нежной психикой.

«Дети все очень разные. Кому-то оказаться в летнем оздоровительном лагере действительно очень полезно, а для кого-то может стать очень большой травмой. Еще очень много зависит от лагеря, от того, какие там педагоги и что там происходит. Очень всё бывает по-разному. Нужно в этом вопросе ориентироваться на своего ребенка. Детей с нежной психикой лучше не надо отправлять в лагерь, потому что им будет тяжело. Они там могут просто не выжить», - добавила Кокурина.

Ранее заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал развивать систему детских круглогодичных лагерей в России.