Психолог оценил идею запрета «грешных» фильмов

Такие ограничения препятствуют формированию здоровых ценностей у молодёжи.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Сергей Мац.

«Известный медицинский факт, что если в доме, где растёт ребёнок, нет домашних животных, то есть высокая вероятность, что у ребёнка будет аллергия. Такая же штука с ценностями, их надо забирать. Если тебе рассказывают о том, что всё должно быть прекрасно, хоть до 30 или после 30, а потом мы выходим на улицу и видим другое, то вряд ли мы сможем с этими ценностями жить. За ценности нужно бороться, их нужно усвоить, их нужно детскими болезнями переболеть. Этими болезнями: не пей, не кури. Это надо пережить и переболеть».

Ранее стало известно, что в России могут запретить фильмы с демонстрацией греховного образа жизни. С такой инициативой на сессии «Роль государства и медиа в формировании мировоззрения и ценностей человека» выступил Николай Лишин.

По словам руководителя комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей экспертного совета Совбеза, в СССР было две категории фильмов — детские и взрослые, причём взрослые детям тоже можно было смотреть, просто им было неинтересно. Эксперт добавил, что в церковной практике есть три категории: детство, отрочество и юность, однако это не означает, что после какого-то возраста можно отменить моральные ценности.