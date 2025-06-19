Врач объяснил, когда детям требуется наркоз при лечении зубов

В России детям до трех лет, согласно закону, лечение зубов проводят только под общим наркозом. Об этом заявила стоматолог общей практики Марьям Магомедгазиева в интервью «Пятому каналу».

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«До трех лет у нас идет точно наркоз. С трех до шести-семи может быть седация. Если ребенок с особенностями развития, то точно нужна будет седация, потому что с такими детьми бывает достаточно сложно на приеме. Они не могут сидеть, долго держать рот открытым. Если ребенок гиперактивный, боится чего-то, если родители дома нагнетают, тогда тоже седация», — пояснила врач.

Медик напомнила, что наркоз — это более глубокое состояние, при котором пациент погружается в сон и никак не реагирует на внешние раздражители. Седация представляет собой введение препаратов, направленных на расслабление и снижение тревожности. Во время нее ребенок остается в сознании и взаимодействует со специалистом.