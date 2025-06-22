Роддомам запретят навязывание детских смесей

Законопроект, запрещающий производителям детских смесей навязывать свою продукцию в роддомах, готовится в Госдуме. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

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«Мы отрабатываем законопроект о том, чтобы фармкомпании перестали с ноги заходить в наши роддома», — сказала парламентарий.

Она отметила, что в 1990-х - 2000-х годах было распространенной практикой навязывание фармкомпаниями своей продукции в поликлиниках и больницах, но "отовсюду это убрали, кроме родильных домов".

«Вот именно туда приходят производители различных лечебных смесей для детей. Они в подарок приносят, а потом мамы с этой смесью, которую им подарили, приходят домой, у них же в голове, что это врачи дали в роддоме, значит, это хорошо для ребенка. А потом 40 тыс. в месяц они тратят на покупку этих смесей», — сказала Буцкая.

Она подчеркнула, что такие смеси менее полезны, чем грудное вскармливание, "с этого начинается ожирение, диабет, есть связь с аутизмом".

По ее словам, решить проблему может "только федеральный закон", поскольку "никакие увещевания не работают".

«Их просишь не рекламировать, они говорят: "А мы помогаем". Их просишь помогать через молочную кухню, они говорят: "А нам вот здесь удобнее помогать". Поэтому точно этот вопрос мы доведем до конца», — заключила депутат.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.