Абитуриенты смогут выбрать вуз на "Госуслугах" по баллам ЕГЭ

На портале "Госуслуг" заработал обновленный сервис "жизненная ситуация" для поступления в вуз онлайн. Теперь абитуриенты могут подобрать подходящую специальность и учебное заведение на основе своих баллов ЕГЭ, предпочтений по местоположению, форме обучения и другим параметрам. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на полях ПМЭФ-2025.

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Сервис учитывает не только результаты экзаменов, но и наличие общежития, военной кафедры, а также конкурс и количество бюджетных мест в вузах. Это позволяет абитуриентам сравнивать образовательные программы и принимать осознанное решение без необходимости изучать сайты каждого университета отдельно.

В базе доступно более тысячи вузов и 1,1 тысячи направлений бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.

Как отметил Григоренко, сервис обеспечивает равные возможности для всех поступающих, включая жителей отдаленных регионов. Абитуриенты смогут отслеживать свои позиции в конкурсных списках и выбирать оптимальные варианты для поступления.

Это цифровое решение призвано упростить процесс подачи документов и сделать его более прозрачным.

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