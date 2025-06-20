Что положить в аптечку перед отдыхом с детьми

На отдых с маленьким ребенком важно взять лекарства, которые он принимает при хронических заболеваниях или те, что посоветовал лечащий врач. Об этом kp.ru рассказал врач, автор книги «Мамочек жалко» Алексей Раншаков.

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Провизор и заведующий аптекой «СБЕР ЕАПТЕКА» Дмитрий Гуров рассказал газете «Известия», что перед поездкой стоит не только продумать маршрут, но и правильно укомплектовать аптечку. По его словам, заранее собранный набор медикаментов помогает избежать стресса в экстренных ситуациях.

По его словам, в аптечку также рекомендуется положить жаропонижающие и обезболивающие препараты, солнцезащитные кремы или спреи (SPF от 50 и выше), детский крем для смягчения кожи. Помимо этого, врач посоветовал обратить внимание на средства от насекомых и антигистаминный крем или гель, который поможет после их укусов.

«Вместо сосудосуживающих средств на случай насморка можно взять шприц или лейку для промывания носа», — добавили в сообщении.

В случае, если ребенка укачивает в дороге, Раншаков порекомендовал взять с собой кислые леденцы, яблоко, натуральные яблочные чипсы или морс.

Гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов до этого говорил, что желающим отправить ребенка в заграничный детский лагерь россиянам сначала следует проверить перевозчика – он должен являться строго туроператором по выездному туризму.