Могут ли смеси заменить грудное вскармливание

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что производителям детских смесей запретят рекламировать свою продукцию в роддомах. Передаваемые в качестве помощи образцы детского питания якобы формируют у матерей мнение о пользе предлагаемых смесей. При этом они уступают в пользе грудному молоку и могут провоцировать у ребенка диабет. Действительно ли это так и какая разница между естественным и искусственным вскармливанием, «Вечерняя Москва» узнала у врача — акушера–гинеколога, гинеколога–эндокринолога Антонины Дорофеевой.

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Снижение веса — нормально

Собеседница «ВМ» положительно оценила идею Госдумы, но отметила, что иногда смесь необходима — не у всех мам вовремя приходит молозиво. К тому же у мам с сахарным диабетом или после кесарева сечения могут быть трудности с грудным вскармливанием, но это преодолимо.

Нужно понимать, что после появления на свет малыш физиологически теряет в весе 200–300 граммов. И не всегда мамы с изменениями гормонального фона бывают в состоянии оценить, насколько критично или нет ребенок потерял в весе, поэтому начинают кормить малыша и смесями, — объяснила акушер-гинеколог.

По ее словам, было бы хорошим решением организовать в женских консультациях бесплатную школу для новоиспеченных родителей, где они узнавали бы о том, что потеря ребенка в весе, происходящая физиологически, абсолютно нормальна.

С другой стороны, врачи стремятся выписать женщину с малышом, у которого была бы относительная прибавка в весе — хоть 50, хоть 100 грамм. И поэтому, конечно, детям предлагают смеси, — добавила эксперт.

На сегодняшний день существует множество смесей для детского питания. Но нужно понимать, что они никак не заменяют грудное вскармливание. К тому же родители часто забывают, что в первые дни жизни малыша его желудок размером с вишневую косточку. Они переживают, что ребенок якобы голоден, и просят дополнительно к молозиву смеси.

Но смесь не покрывает все потребности малыша в микроэлементах. То молозиво, которое выделяется у мамы в первые дни контакта с ребенком, имеет невероятную ценность. Грудное молоко придет только на третьи сутки, а первоначально выделяется именно молозиво. Оно содержит элементы, которые являются самыми ценными для иммунитета ребенка, — рассказала собеседница «ВМ».

Что лучше — молоко или смесь?

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, детей рекомендуется кормить грудным молоком от рождения и минимум до двух лет, при этом в полгода начинать и прикорм. По мере того, как малыш будет взрослеть, состав микроэлементов молока будет меняться. Смесь на такое не способна.

Переедание вкупе с неподходящей смесью — это не очень хорошо для ребенка. Стоит бороться за грудное вскармливание. Не нужно излишне растягивать ребенку желудок с самого начала в родильном доме, — порекомендовала Дорофеева.

Если мама переживает, что у нее нет молока, во-первых, ей обязательно нужны спокойствие, комфортная обстановка в доме и хороший сон — это необходимо для того, чтобы молоко вырабатывалось. Никакие лактогонные чаи не могут поспособствовать лактации.

Чем чаще вы прикладываете малыша к груди, тем больше срабатывает рефлекс выработки молока, — добавила акушер-гинеколог.

Смеси действительно могут провоцировать диабет, о чем говорят различные исследования. Правдива и информация о том, что они способны привести к ожирению — это случается из-за переедания. Поэтому полезнее для ребенка все же будет молоко матери, а не смесь.

Идея запретить рекламу смесей в роддомах на самом деле хорошая. Но есть риск того, что их запретят насовсем. А как быть мамам, у которых нет возможности кормить? Что делать, если малыш родился недоношенным? С другой стороны, есть целые банки, в которых можно заказать грудное молоко — проверенное, так что можно не беспокоиться, что ребенок чем-то от него заразится, — отметила эксперт.

Она напомнила, что бум на детские смеси начался в 70-х годах прошлого века в Соединенных Штатах Америки и прокатился по всей стране. Фармкомпании продвигали идею, что кормить ребенка грудью неприлично и вредно. Но, выбирая между молоком и смесями, лучше предпочесть первое, заключила Дорофеева.

В Сети все чаще появляются видео, где матери кормят детей от пяти до семи лет, а в комментариях им советуют «срочно идти к психиатру». «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как длительное грудное вскармливание может отразиться на физическом и психологическом здоровье матери и ребенка.